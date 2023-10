As viagens espaciais em “balões” da Space Perspective já têm preço depois de associação com a Mercedes-Maybach

Os voos espaciais da Space Perspective, notáveis por serem realizados em naves que são uma espécie de “balão” com emissão zero de carbono, agora têm um preço. A empresa se associou à marca automotiva Mercedes-Benz para oferecer aos turistas um transporte em veículos elétricos e, assim, proporcionar uma experiência ambientalmente amigável completa.

Através de um vídeo em seu canal do YouTube, a Space Perspective anuncia sua parceria específica com a divisão Mercedes-Maybach, responsável pelo desenvolvimento de carros elétricos da renomada montadora alemã.

“Mercedes-Maybach se associou à Space Perspective, a primeira e única empresa do mundo a oferecer experiências de voo espacial com pegada de carbono neutra”, afirmam na descrição do vídeo no YouTube.

“Mercedes-Maybach se uniu à Space Perspective para levar a magia de seus veículos à experiência completa que nossa empresa oferece aos Exploradores, antes e depois de suas viagens únicas da vida na borda da atmosfera terrestre”, acrescentaram, referindo-se aos traslados dos turistas que viajarão para o espaço com a empresa.

O site Expansión relata que a Space Perspective já iniciou os voos de teste, sem tripulação. Eles planejam começar os voos comerciais no final de 2024, com um preço base para os primeiros usuários de US$ 125.000.

Viagens espaciais com a Space Perspective

A espaçonave Neptune da Space Perspective torna as viagens espaciais humanas mais seguras e acessíveis do que nunca. Esta inovadora espaçonave apresenta uma cápsula pressurizada que é propulsada lentamente a 100.000 pés de altitude por um gigantesco SpaceBalloon e, com seu enfoque neutro em carbono, é projetada para ser tão respeitosa com os turistas quanto com a Terra.

A cabine personalizável da cápsula (o primeiro Space Lounge do mundo) acomoda oito Exploradores e um Capitão e inclui um serviço de refeições e coquetéis de primeira classe, Wi-Fi, um banheiro (Space Spa) e as maiores janelas já vistas no espaço. Sem foguetes, forças G elevadas ou treinamento rigoroso, é tão fácil quanto estar em um avião.