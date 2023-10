Tim Cook revela porque a Apple lança um iPhone a cada ano e como será o smartphone em duas décadas

Tim Cook, CEO de Apple Apresentação do Vision Pro

Após o lançamento dos novos iPhone 15 e iPhone 15 Pro, Tim Cook, o CEO da Apple, concedeu uma entrevista à Brut na qual compartilhou sua perspectiva sobre diversos tópicos importantes. Desde o compromisso da Apple com a sustentabilidade ambiental até a razão por trás da decisão de lançar um novo iPhone a cada ano, Cook ofereceu uma visão interessante sobre o presente e o futuro da empresa.

Uma pergunta que muitos fazem é se é realmente necessário lançar um novo iPhone anualmente. Cook abordou essa questão de várias maneiras. Primeiramente, ele afirmou que a razão principal para os lançamentos anuais é que muitos usuários desejam um novo iPhone a cada ano.

Além disso, ele destacou o programa de troca da Apple, que permite aos usuários trocarem seus dispositivos antigos. Se o dispositivo estiver funcionando corretamente, a Apple o recondiciona e o inclui em seu catálogo de produtos recondicionados. Caso contrário, a empresa aproveita algumas de suas peças.

Como será o iPhone daqui 20 anos?

Quanto ao iPhone daqui a 20 anos, quando questionado sobre como ele seria, Tim Cook não forneceu uma resposta detalhada. No entanto, ele insinuou que o iPhone do futuro será neutro em carbono, destacando assim o compromisso contínuo da Apple com a sustentabilidade.

A17 Pro, iPhone 15 da Apple

Como explica La Vanguardia, Tim Cook ressaltou o compromisso genuíno da Apple com a proteção do meio ambiente, enfatizando que não se trata de um mero esforço de marketing.

Ele mencionou várias práticas sustentáveis que a empresa está implementando, como a redução do transporte aéreo em favor do transporte marítimo, a diminuição do uso de plásticos e a eliminação de embalagens desnecessárias. Cook também mencionou o material inovador chamado FineWoven, que substitui o couro em produtos da Apple.

O CEO da Apple revelou que dirige um carro elétrico, evita o uso de plásticos, pratica a reciclagem e a compostagem, entre outras ações. Embora Cook não tenha revelado a marca de seu carro pessoal, seu envolvimento pessoal na sustentabilidade destaca a importância dessas práticas no âmbito corporativo e pessoal.