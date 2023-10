Steve Jobs e as razões porque a Apple decidiu despedi-lo em 1985

Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne fundaram a Apple em 1976. Mas nove anos depois, a empresa demitiria Jobs em uma jogada que causou uma crise e seu posterior retorno.

A história é a seguinte: o Conselho de Administração da Apple decidiu que Steve Jobs deveria sair devido a uma série de desentendimentos. As diferenças estavam centradas em questões estratégicas, filosofias empresariais e abordagens diferentes.

Em particular, Jobs estava insatisfeito com a direção que a empresa estava tomando. Ele queria se concentrar no desenvolvimento de produtos inovadores e de alta qualidade, enquanto John Sculley, o CEO da empresa, estava mais interessado em expandir o negócio e diversificar a linha de produtos.

Jobs contou isso durante seu famoso discurso de formatura na Universidade de Stanford.

“Fui demitido... e muito publicamente. O que tinha sido o foco de toda a minha vida adulta tinha desaparecido e foi devastador. Foi um fracasso muito público”, disse.

John Sculley e sua relação com Steve Jobs

Sculley chegou em 1983, dois anos depois que a Apple Computer abriu seu capital. Ele era diretor da Pepsi-Cola, e Steve Jobs o chamou para assumir o controle da empresa de tecnologia.

“Você quer passar o resto de sua vida vendendo água com açúcar ou quer ter a oportunidade de mudar o mundo?”, disse Jobs a Sculley.

Em 1985, já havia desgaste entre os dois, fruto de uma luta pelo poder. William Simon, coautor de um livro sobre Steve Jobs, relatou que o fundador “exigia muito das pessoas que trabalhavam para ele. Isso fazia parte de sua grandeza. Mas era demais... e ser gentil e educado não fazia parte de seu comportamento”.

Steve Jobs e John Sculley Apple

Jobs também tinha um estilo de liderança polêmico. Era conhecido por ser controlador, obcecado e rude, o que o levou a conflitos com outros executivos e funcionários.

O Conselho de Administração da Apple apoiou o CEO Sculley e demitiu Steve Jobs. Tiraram-lhe responsabilidades e deram-lhe um escritório que Jobs chamou de “Sibéria”.

Ele classificou o evento como uma traição, então preferiu sair definitivamente.

John Sculley diria após a morte de Jobs: “No fui tan sensible (sobre la decisión) como me hubiera gustado. Por outro lado, nem naquele momento nem mais tarde, tive alguma dúvida de que não tínhamos outra opção senão seguir a estratégia de negócios que adotamos.”

“Eu tinha que continuar me concentrando no Apple II, até que a tecnologia Macintosh se tornasse poderosa o suficiente, o que aconteceu mais tarde em 1986, quando pudemos lançar o Desktop e foi um grande sucesso”, disse Sculley.

O que aconteceu com Steve Jobs depois de ser despedido da Apple?

Para Steve Jobs, isso representou a abertura para novos desafios. “Eu não vi isso na época”, disse o fundador da Apple em seu discurso em Stanford, “mas ser demitido da Apple foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo”.

Jobs fundou a NeXT, uma empresa focada no desenvolvimento de sistemas de computador para a educação e o setor empresarial, mas acabou sendo um fracasso. No entanto, ele adquiriu a Pixar, um estúdio de animação que se tornou um grande sucesso graças à saga Toy Story.

Enquanto isso, a Apple estava em declínio. Eles perderam a competição para a IBM e a Microsoft e, em 1997, estavam à beira da falência. Steve Jobs voltou como CEO... e o resto é história.