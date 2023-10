Melhora em seu trabalho: sete cursos do Google para aprender sobre inteligência artificial sem sair de casa

O Google oferece sete cursos gratuitos para aprender sobre inteligência artificial (IA) no conforto de sua casa. Esses cursos estão disponíveis por meio da plataforma CloudSkillsBoost (o link está no final do artigo) do Google e são projetados para pessoas de todos os níveis de experiência.

Os cursos cobrem uma ampla gama de tópicos relacionados à IA. Vamos listar um por um, para você escolher, dependendo da sua atividade profissional ou do empreendimento que deseja iniciar.

Fundamentos de IA: Este curso fornece uma introdução aos conceitos básicos de IA, incluindo aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e visão artificial.

Introdução à IA Generativa: Este curso explora como a IA pode ser usada para criar novo conteúdo, como imagens, música e texto.

Aprendizado de Máquina para Iniciantes: Este curso ensina como usar o aprendizado de máquina para resolver problemas do mundo real.

Aprendizado de Máquina para Cientistas de Dados: Este curso é projetado para cientistas de dados que desejam aprender como usar o aprendizado de máquina em seus projetos.

Aprendizado de Máquina para Engenheiros de Software: Este curso é projetado para engenheiros de software que desejam aprender como usar o aprendizado de máquina em seus aplicativos.

IA para Ciência: Este curso explora como a IA pode ser usada para resolver problemas científicos.

IA para Negócios: Este curso explora como a IA pode ser usada para aprimorar os negócios.

Para acessar os cursos, os usuários precisam criar uma conta no Google e, em seguida, se inscrever na plataforma CloudSkillsBoost. Os cursos são autoguiados e podem ser concluídos no seu próprio ritmo.

Os cursos de IA do Google são uma ótima maneira de aprender sobre essa tecnologia emergente. Eles são gratuitos e estão disponíveis para pessoas de todos os níveis de experiência.