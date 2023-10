Desenvolveram um microchip com inteligência artificial que fará que a bateria do seu celular dure um mês com carregando só uma vez

É hora de dizer adeus aos problemas de carga em celulares. As baterias e fontes de energia tiveram avanços significativos, a ponto de você poder atingir 100% de energia em apenas 20 minutos. No entanto, os tempos de duração ainda são limitados para aqueles que estão sempre trabalhando com o dispositivo móvel.

Um dia e meio ou até mesmo dois dias é quanto costuma durar a bateria. Se isso não parece suficiente, os cientistas estão desenvolvendo um microchip que fará a carga durar um mês inteiro.

Uma equipe de pesquisadores da Universidade da Califórnia em San Diego (UCSD) está desenvolvendo o microchip chamado “Battery Brain”. Ele utiliza um algoritmo de aprendizado de máquina para otimizar o uso da bateria, permitindo que o telefone funcione por períodos mais longos sem a necessidade de recarregá-lo.

O Battery Brain funciona monitorando o uso do telefone e ajustando o consumo de energia de acordo. Por exemplo, se o telefone estiver inativo, o microchip pode reduzir o consumo de energia para prolongar a vida útil da bateria. Quando o telefone está em uso, o microchip pode priorizar os aplicativos e funções mais importantes para o usuário.

iPhone carga de bateria

Em testes iniciais, o Battery Brain mostrou ser capaz de estender a duração da bateria de um celular em até 50%. Os pesquisadores esperam que o microchip possa estar disponível em celulares comerciais nos próximos anos.

Além da otimização do uso da bateria, o Battery Brain também poderia ajudar a melhorar a segurança das baterias. O microchip poderia detectar possíveis problemas com a bateria e alertar o usuário antes de ocorrer um acidente.

O desenvolvimento do Battery Brain representa um avanço significativo na tecnologia das baterias. Se o microchip for comercializado com sucesso, pode marcar o início de uma nova era de smartphones com uma duração de bateria prolongada.