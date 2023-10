A história de como Daniel de Freitas se transformou no mais recente multimilionário do Brasil graças à IA

A inteligência artificial é um tópico que constantemente está sujeito a debates. Isso não é surpreendente, já que desde o final de 2022 se tornou uma das janelas para as corporações do futuro. Enquanto para alguns representa uma ameaça, já que substitui seus empregos, para outros, como Daniel De Freitas, é uma ferramenta que o transformou no bilionário mais recente do Brasil.

Daniel De Freitas trabalhou por cinco anos no Google, e antes disso, passou quatro anos na Microsoft. Em ambas as corporações, ele atuou como engenheiro de software, o que lhe permitiu acompanhar de perto o crescimento e a chegada da inteligência artificial.

No entanto, Daniel De Freitas percebeu que seu crescimento não tinha limites, mesmo depois de ter ingressado em duas das maiores empresas de tecnologia do mundo. O engenheiro brasileiro se formou em informática na Universidad de São Paulo, mas continuou se aprimorando como um especialista em machine learning (aprendizado de máquina) na prestigiosa Universidade de Stanford.

Após acreditar que tinha conhecimento suficiente, fundou sua própria empresa em 2021 ao lado de seu ex-colega da Google, Noam Shazeer. Ela se chama Character.AI e, de acordo com uma análise da Bloomberg, a empresa tem um valor de mercado de um bilhão de dólares. Na verdade, o empreendimento desses dois engenheiros busca uma rodada de investimento que eleve o valor de sua startup para cerca de cinco bilhões de dólares.

Daniel De Freitas (direita) ao lado de Noam Shazeer

O que faz a Character.AI?

A empresa Character.AI desenvolveu vários modelos de linguagem conversacional, incluindo alguns trabalhos com o Bard do Google. Os modelos de linguagem conversacional desta empresa do engenheiro brasileiro são usados em diversas aplicações, como chatbots, assistentes virtuais e sistemas de tradução.

Mas o melhor que esta empresa conseguiu até agora é a personalização. A Character.AI permite aos utilizadores criar e personalizar os seus próprios personagens de IA, com personalidades únicas e conhecimentos especializados. Isto abre um mundo de possibilidades para a criação de experiências de IA personalizadas, como chatbots de serviço ao cliente que podem se adaptar às necessidades específicas de cada cliente, ou jogos de interpretação de personagens nos quais os jogadores podem interagir com personagens de IA realistas e envolventes.

O aplicativo em si possui um sistema de aprendizado adaptativo. Isso significa que os personagens de IA da Character.AI aprendem e se adaptam à medida que interagem com os utilizadores. Isso implica que cada personagem tem a capacidade de se tornar mais inteligente ao longo do tempo, resultando em experiências de IA mais naturais e satisfatórias para os utilizadores.