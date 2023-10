Toyota, da Terra à Lua: assim é o Lunar Cruiser, seu veículo espacial

Toyota tem sido um referencial há várias décadas no mundo automotivo. Agora, a empresa japonesa levará sua qualidade... à Lua.

A companhia trabalha na fabricação do Lunar Cruiser (BLC), um veículo espacial para enfrentar as condições do nosso satélite natural. Espera-se que esteja ativo para realizar missões em 2029.

Fará parte do Programa Artemis, que levará ao satélite à primeira mulher e ao próximo homem nesta década. A JAXA, a agência espacial japonesa, colabora ativamente com a NASA.

O interesse da Toyota é “oferecer a melhor experiência de usuário possível, um grande desempenho de condução e capacidade automatizada de enfrentar todo tipo de terreno”, aponta em seu comunicado de apresentação do veículo.

“À medida que enfrentamos muitos aspectos diferentes no caminho, cada um parece um projeto independente, mas acredito que, no fundo, se tratam sempre de peças interligadas”, diz Shigeki Terashi, diretor e executivo da Toyota.

As principais características do Lunar Cruiser da Toyota

O Toyota Lunar Cruiser conta com características-chave que o tornarão um veículo seguro para a Lua:

Sistema de prevenção de capotagens na superfície.

Navegação com sinal de rádio.

Geração de rotas seguras para circulação.

Controle intuitivo da direção (Inteligência Artificial), usando câmeras e sensores LiDAR.

Assistência à condução com uma tela sobreposta.

Design de interiores que transmite uma sensação de amplitude, com capacidade para tripulação de dois a quatro membros.

Este veículo lunar da Toyota também possuirá uma pilha de combustível regeneradora, para sobreviver às longas noites do satélite natural.

Toyota Lunar Cruiser O veículo da Toyota para o Programa Artemis

Ele usará eletrólise da água para isso, produzindo hidrogênio de alta eficiência com luz solar para ter energia à noite.

Por sua parte, os pneus serão desenvolvidos pela Bridgestone Corporation, feitos de metal.

Toda a tecnologia de ponta para que o Programa Artemis alcance seus objetivos.