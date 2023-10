Telescópio Gaia descobre meio milhão de estrelas que antes não tinham sido observadas

Via Láctea

Vocês se lembram da Missão Gaia? Foi um projeto liderado pela Agência Espacial Europeia (ESA), lançado em 2013.

O objetivo de Gaia era simples mas extremamente ambicioso: criar um mapa completo e detalhado de todas as estrelas que compõem a Via Láctea.

Três anos depois, em 2016, o projeto finalmente havia avançado o suficiente para gerar um primeiro mapa, composto por mais de um bilhão de estrelas.

Todos os indicadores apontavam para um mapa 3D bastante imperfeito, com uma quantidade considerável de buracos, mas que ainda assim representava o primeiro do seu tipo.

Desde então e até hoje, tornou-se um ponto de referência para a comunidade dedicada ao estudo do espaço, mas acima de tudo, tem servido como um alicerce.

Desde então, ao longo destes anos, o mapa e a própria missão foram fortalecidos com novos dados que enriquecem tudo graças aos avanços da tecnologia, uma década depois.

Como o telescópio Gaia encontrou um milhão de estrelas que sempre estiveram lá

Ao construir aquele primeiro mapa da Via Láctea, foi necessário observar mais de 1.800 milhões de estrelas. Entre todos os desafios que os cientistas enfrentaram durante o processo, houve um em particular que deixou claro a urgência de evoluir a ciência nesta área: os aglomerados globulares.

Trata-se das partes do espaço que estão cheias de estrelas, formando uma série de aglomerados onde o brilho de alguns corpos celestes é muito mais predominante do que o de outros.

Assim, os pesquisadores do Observatório Espacial Gaia finalmente decidiram orquestrar este estudo particular focado exclusivamente nestas áreas, partindo dos dados coletados anteriormente.

gaiasfirstskymapannotated660x595.jpg

Colaborando com outros cientistas, eles se concentraram no cúmulo de Omega Centauri, a cerca de 17.090 anos-luz da Terra, onde finalmente encontraram meio milhão de novas estrelas apenas nesta área, juntamente com outros objetos cósmicos tão pesados ​​que eles são capazes de desviar a luz.

Os detalhes destas descobertas foram relatados pelo Instituto de Estudos Espaciais da Catalunha (IEEC) em um comunicado especial.

Aqui descrevem exatamente como as estrelas mais brilhantes dos aglomerados costumam eclipsar as vizinhas mais fracas em seu brilho.

Seja porque algumas estão muito próximas umas das outras para serem definidas ou outros fatores que as escondem.

Mas agora, o telescópio Gaia e a comunidade conseguiram montar um mapa mais realista de Omega Centauri:

Imagen: ESA | Los datos del Telescopio Gaia y la tecnología actual nos permiten detectar estrellas que antes eran “invisibles” por ser tan tenues.

Este mapa é muito mais detalhado e nos ajuda a compreender melhor a ordem e composição do universo atualmente.