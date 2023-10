Será que a permanência na Estação Espacial Internacional pode causar câncer? Um estudo aborda o assunto

Há uma preocupação na NASA que data há várias décadas, com a presença contínua de astronautas na Estação Espacial Internacional: pode a permanência no laboratório produzir câncer?

Relatórios da Academia Nacional de Ciências (NAS) e do Conselho Nacional de Medição e Proteção Radiológica (NCRP) sugerem que a NASA aborde as incertezas na avaliação dos riscos à saúde. Eles se concentram principalmente nos íons pesados ​​dos raios cósmicos.

Francis Cucinotta, professor de Física da Saúde na Universidade de Nevada e doutor em Física Nuclear pela Universidade Old Dominion, realizou vários estudos sobre o assunto.

O mais recente, publicado em Pesquisas de Ciências da Vida no Espaço , intitula-se "Efeitos Não-Específicos e Riscos da Radiação Espacial para Astronautas em Múltiplas Estações Espaciais Internacionais e Missões Lunares".

Com a NASA apontando não apenas para o retorno à Lua, mas também para a construção de casas para a permanência no satélite natural ou viagens a Marte, é mais do que recomendável aprofundar as pesquisas de Cucinotta.

O que o Dr. Francis Cucinotta diz sobre o risco de câncer devido à exposição espacial?

"Os principais riscos dos voos espaciais são o câncer, doenças cardiovasculares e danos cognitivos dos raios cósmicos galácticos (GCR)", afirma Cucinotta em seu recente estudo.

"No entanto", acrescenta o pesquisador, "grandes incertezas surgem na previsão de riscos devido às diferenças quantitativas e qualitativas na deposição microscópica de energia de íons pesados que levam a diferenças nos efeitos biológicos em comparação com a radiação de baixa LET".

Francis Cuccinota Universidade de Nevada, Las Vegas (Aaron Mayes/University of Nevada, Las Vegas)

Baseado na versão do denominado Modelo de Risco de Câncer Espacial da NASA (2022), Cucinotta previu riscos de missões espaciais, considerando os efeitos não direcionados (NTE, por suas siglas em inglês) em previsões sólidas de risco de câncer.

Cucinotta comparou as previsões de risco de câncer e mortalidade por doenças circulatórias da radiação espacial para as populações brancas dos Estados Unidos e das Ilhas do Pacífico e da Ásia com as missões na Estação Espacial Internacional de 6 meses, missões lunares de 80 dias e a missão combinada ISS-lunar.

Estes são os resultados do estudo

De acordo com Cucinotta, os efeitos não direcionados aumentam os riscos de câncer aproximadamente 2,3 vezes mais do que um modelo que os ignora.

"As NTEs incluem efeitos espectadores em que as células atravessadas por íons pesados transmitem sinais oncogênicos para as células próximas, instabilidade genômica na prole das células irradiadas e alterações no microambiente tecidual relacionadas com o desenvolvimento do câncer", destaca o especialista.

Estação Espacial Internacional NASA (Sebastian Carrasco/Europa Press)

A principal sugestão do pesquisador é aumentar a proteção radiológica dos astronautas. Por exemplo, uma estadia de seis meses na Estação Espacial Internacional exporia um astronauta a entre 50 e 120 milisieverts. Uma radiografia de tórax num consultório gera 0,1 milisieverts, e são obtidos cerca de 3 milisieverts anuais com a radiação natural de fundo da Terra.

Cucinotta discorda de estabelecer um limite de risco padrão, mas sim que seja variável de acordo com o sexo e a idade. Ela considera que se concentrar apenas no risco de câncer ignora outras possíveis doenças, como as cardíacas ou cognitivas.

Para o especialista, é necessário que a NASA realize mais estudos.