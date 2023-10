O engenhoso e surpreendente plano da NASA para construir estradas na Lua

Artemis tem como grande objetivo retornar à Lua com uma missão tripulada. Antes de 2030, teoricamente, a NASA enviará astronautas para o satélite natural para começar a colonização do território com bases, de onde se originarão novos desenvolvimentos científicos.

Um dos mais ambiciosos é a criação de uma base a partir da qual sejam realizados lançamentos para outros corpos do nosso Sistema Solar. Para que tudo isso seja possível, a NASA tem como plano o desenvolvimento de estradas que facilitem o transporte de quem estiver na Lua.

Como farão isso? De acordo com o que foi relatado no Daily Mail, há uma proposta que é a preferida dos cientistas. Eles têm a ideia de usar a luz do sol para derreter o solo lunar, transformando-o em uma superfície mais sólida, e não a instável montanha de poeira que é atualmente.

Eles não vão transportar asfalto para o satélite natural, mas com este método, o pó da lua fica semelhante ao que é uma rodovia na Terra.

NASA: estrada lunar

A ideia foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Aalen, sediada na Alemanha. Realizaram experimentos em um laboratório da Agência Espacial Europeia (ESA), onde existem ambientes que simulam o solo lunar.

!Eles tomaram um laser de dióxido de carbono e derreteram o substituto da terra para simular como a radiação solar poderia liquefazer o pó lunar para converter em uma substância sólida em camadas”, relatou a fonte citada.

"Os próximos passos para a expansão da presença humana no sistema solar serão dados na Lua", escreveram os autores em seu artigo.

“No entanto, devido à baixa gravidade lunar, a poeira em suspensão gerada quando os veículos lunares se deslocam pelo solo lunar representa um risco significativo para as missões lunares, pois pode afetar os sistemas dos veículos de exploração”, concluíram.