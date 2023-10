Mudança climática: por que, apesar das provas, ainda há muitos que a negam?

Assim como há pessoas que ainda acreditam que a Terra é plana, outras afirmam que o aquecimento global não existe, ou pelo menos não é causado pelo homem.

Recentemente, o candidato presidencial argentino Javier Milei afirmou: “Todas essas políticas que culpam o ser humano pelas mudanças climáticas são falsas e o que elas buscam é arrecadar fundos para financiar socialistas vadios que escrevem artigos de quinta categoria”.

Não é o único político a defender esta teoria. Mas, por quê?

A ONU explica que as mudanças climáticas se referem às modificações a longo prazo nas temperaturas e nos padrões climáticos.

Eles podem ser naturais, devido a variações na atividade solar ou grandes erupções vulcânicas, ou devido às atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, como o carbono, o petróleo e o gás.

Organismos como a NASA mostram evidências da intervenção da mão humana no aquecimento global.

“É inegável”, aponta a NASA, “que as atividades humanas produziram gases atmosféricos que capturaram uma maior parte da energia solar no sistema Terra. Esta energia adicional aqueceu a atmosfera, o oceano e a terra, e foram produzidas mudanças rápidas e generalizadas na atmosfera, oceano, criosfera e biosfera”.

O que dizem os negacionistas do aquecimento global?

Para os negacionistas, a Terra experimentou mudanças climáticas ao longo de sua história, com ou sem a presença humana. Embora a evidência científica mostre que o aquecimento global atual está ocorrendo a um ritmo muito mais rápido nos séculos recentes.

Outro argumento negacionista é que o aquecimento global é causado pela atividade solar, não pelas pessoas.

Finalmente, eles consideram que os efeitos das mudanças climáticas são exagerados por setores interessados, como Milei diz na Argentina.

ARQUIVO - Um viajante passa na frente de uma caverna Hole-in-the-Rock no Papago Park ao amanhecer, em Phoenix, 17 de julho de 2023. Os cientistas dizem que as causas principais do recente calor extremo é devido às mudanças climáticas provocadas pelo ser humano AP (Ross D. Franklin/AP)

A psicóloga Jessica Kleczka escreveu um artigo para o Euronews sobre como abordar o tema das mudanças climáticas com negacionistas. Para Kleczka, os negacionistas “são vítimas, não vilões”.

"Como pessoas conscientes do clima, estender a mão e oferecer orientação é frequentemente tudo o que é necessário para quebrar as defesas", diz a especialista. "E a melhor maneira de conseguir isso é simplesmente falar sobre a crise climática: no trabalho, nas escolas, à mesa. Ao normalizar as conversas sobre o clima, incentivamos respostas emocionais mais saudáveis".

“Em vez de semear sementes de medo e polarização, incentivar tanto a vulnerabilidade quanto a esperança é a forma como motivamos as pessoas a agirem para um futuro melhor”.