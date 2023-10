A dura história do grupo das 6: as primeiras candidatas a serem astronautas da NASA

“A NASA enviou três mulheres para o espaço. Duas são Arabella e Anita, ambas aranhas. A outra é a Srta. Baker... uma macaca”. Ruth Bates Harris escreveu este relatório para a agência no início dos anos 70, demonstrando a falta de diversidade na seleção de astronautas.

Até o fim da década, e com a abertura da agência no assunto, mais de 1.500 mulheres solicitaram juntar-se aos programas espaciais. Somente 6 permaneceram.

Elas foram a astrofísica Sally Ride, a engenheira elétrica Judy Resnik, a geóloga e oceanógrafa Kathy Sullivan, a bioquímica Shannon Lucid e as doutoras Anna Fisher e Rhea Seddon.

As 6 primeiras astronautas da NASA Rhea Seddon, Anna L Fisher, Judith Resnik, Shannon Lucid, Sally Ride e Kathryn Sullivan

Em 1983, Sally Ride tornou-se a primeira mulher americana a viajar para o espaço, 20 anos depois de Valentina Tereshkova e um ano depois de Svetlana Savitskaja, ambas da União Soviética.

Mas a chegada do grupo de seis à reta final da viagem ao espaço não foi nada fácil. Isso foi contado por Loren Grush em seu livro The Six: The Untold Stories of America’s First Women Astronauts (As Seis: As Histórias Não Contadas das Primeiras Mulheres Astronautas dos Estados Unidos).

Loren Grush falou com a CNN a respeito do lançamento de seu livro, neste ano: "Tínhamos o movimento de direitos civis. Tínhamos o movimento feminista. Era algo que a NASA já não podia ignorar".

Perguntas desconfortáveis e zombarias

A sociedade norte-americana, embora tenha reconhecido a conquista como necessária, não deixou de lado as expressões sexistas. Um exemplo que Grush apresenta em seu livro diz respeito às perguntas feitas a Sally Ride depois de ela ser selecionada como a primeira astronauta.

“Durante seus exercícios de treinamento como membro deste grupo, quando havia um problema, um pequeno problema ou qualquer coisa, como você reagia? Como você o encarava como ser humano? Você chorava? O que você fazia?”, disse um.

Johnny Carson, o popular apresentador de televisão, fez piadas sexistas após um lançamento adiado, como: "Ride acabou de cancelar seu voo na nave espacial porque não queria que a vissem com o mesmo traje por seis dias".

Outra: o atraso ocorreu devido à incapacidade da Ride de "encontrar uma bolsa para combinar com os sapatos espaciais".

Sally Ride (Interim Archives/Getty Images)

Quando as seis candidatas foram apresentadas, seus nomes foram lidos um a um, com o estado civil, enfatizando que elas eram solteiras. Os redatores incluíam nas suas descrições idades, alturas e pesos, se referindo a elas como "meninas" ou "damas no espaço".

Tom Brokaw, da NBC, perguntou a Judy Resnik: "Você acha que chegará o momento em que haverá romance no espaço exterior?

Tudo isso, inimaginável hoje em dia, quando a NASA trabalha na Missão Artemis para levar a primeira mulher à Lua. A selecionada foi Christina Koch.

O que aconteceu com cada uma das 6 primeiras mulheres astronautas da NASA?

Sally Ride faria parte de duas missões espaciais, a STS-7 e a STS-41-G: faleceu em 2012. Ela foi a primeira referência LGTBI na história da NASA.

Judy Resnik participou em duas missões, a STS 41-D e a STS 51-L, morrendo nesta última, o desastre do Challenger em 1986.

Kathy Sullivan, que participou em três missões, tornou-se a primeira mulher a caminhar no espaço, além de chegar ao ponto mais profundo do oceano, na Fossa das Marianas.

As primeiras astronautas da NASA Sally Ride, Judith Resnik, Anna Lee Fisher, Kathryn Sullivan e Rhea Seddon.

Shannon Lucid (curiosamente nascida na China, durante uma missão de seus pais, batistas) voou cinco vezes para o espaço, sendo a única mulher americana na Estação Espacial Russa Mir.

Anna Fisher foi a primeira mãe a alcançar o espaço: ela conseguiu em 1984, quando já tinha sua filha Kristin Anne (1983). Ela participou de três programas principais: o Transbordador Espacial, a Estação Espacial Internacional e o Projeto Órion.

Rhea Seddon foi em três voos espaciais, sendo comandante de carga da STS-58.