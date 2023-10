WhatsApp: o que é o ponto verde ao lado das suas conversas e como ativá-lo ou desativá-lo?

Ninguém pode negar o valioso esforço que o WhatsApp fez para se tornar um serviço de mensagens funcional. A aplicação Meta tem introduzido opções para que cada usuário possa desfrutar da aplicação tanto em dispositivos Android como em dispositivos iOS.

As videomensagens, a edição de texto dentro dos seus chats e o fato de poder compartilhar imagens em alta qualidade, são apenas algumas das novas funcionalidades que se pode desfrutar no WhatsApp. No entanto, a questão do ponto verde continua a ser confuso para algumas pessoas.

Portanto, vamos explicar aqui o que significa o ponto verde e como ativá-lo ou desativá-lo, conforme o caso.

O ponto verde do WhatsApp significa que você marcou uma conversa como não lida. Isso pode acontecer se você abriu uma conversa e não leu todas as mensagens, ou se você marcou uma conversa como não lida intencionalmente para poder responder mais tarde.

O ponto verde aparece ao lado do nome do bate-papo na lista de bate-papos. Se você abrir um bate-papo com um ponto verde, o ponto desaparecerá.

Para marcar um bate-papo como não lido, siga estes passos:

Abra o chat que deseja marcar como não lido.

Toque o nome da conversa na parte superior da tela.

Toque o botão "Marcar como não lido".

Para remover o ponto verde de um bate-papo, siga estes passos: