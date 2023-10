Mercúrio é o menor planeta do nosso Sistema Solar - e está encolhendo ainda mais!

É comumente conhecido o número e o nome dos planetas que compõem o nosso Sistema Solar, onde a Terra ocupa a terceira posição em relação ao Sol e Mercúrio está à frente, junto ao astro eixo. A Agência Espacial da NASA e várias instituições acadêmicas têm se encarregado de transformar essa informação em conhecimento comum.

No entanto, muito poucos têm presente um par de dados bastante relevantes sobre as características do volume de Mercúrio. É que as suas dimensões são apenas um pouco maiores do que as da Lua. O diminuto planeta tem apenas um diâmetro de 4.879 quilômetros, enquanto que a Lua tem uma extensão sob esse parâmetro de 3.476 km.

Ambos astros são extremamente similares, mas o planeta ao lado do Sol possui uma peculiaridade ainda mais inquietante: há décadas vem encolhendo e se tornando cada vez menor.

Assim, hoje em dia, Mercúrio é o planeta mais pequeno do todo o Sistema Solar e com o passar do tempo ele vai ficando cada vez menor.

Agora, um grupo de cientistas voltou a analisar este fenômeno de redução, encontrando alguns dados interessantes.

Mercúrio continua a encolher e assegura o seu lugar como o menor planeta do Sistema Solar

Na mais recente edição da Nature Geoscience, os achados do mais recente estudo sobre este fenômeno por parte de um grupo de cientistas da Open University do Reino Unido foram publicados.

O documento de pesquisa, sob o título de Widespread small grabens consistent with recent tectonism on Mercury (Pequenos grabens generalizados consistentes com o tectonismo recente em Mercúrio), parte do achado realizado em 1974, quando a missão Mariner 10 da NASA conseguiu constatar que o planeta estava diminuindo suas dimensões.

Agora na recente pesquisa, os cientistas tomam como evidência e ponto de partida para análise todos os dados recolhidos até a data sobre a atividade tectônica em Mercúrio.

Imagem de Mercúrio tomada pela sonda Mariner 10 NASA (Sebastian Carrasco/Europa Press)

Onde, de acordo com especialistas, a contração do astro poderia continuar até os dias de hoje, tudo como uma consequência natural decorrente do resfriamento de seu núcleo devido à atividade de suas placas.

É como as rugas que se formam na maçã ao envelhecer, com a exceção de que a maçã encolhe porque está seca, enquanto que Mercúrio encolhe devido à contração térmica de seu interior.

Assim explica este curioso fenômeno David Rothery, acadêmico da Open University no projeto de pesquisa, onde também se estima que este processo de encolhimento teria começado há 3 bilhões de anos para reduzir-se até agora em um total de 7 quilômetros.

Não há certeza, mas é considerado que o processo de encolhimento seguiria se outro período de tempo igual passasse.