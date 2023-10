Inteligência Artificial imagina os personagens de Shrek na vida real e o resultado do Burro é maravilhoso

A Inteligência Artificial agora nos faz rir com sua representação dos personagens de Shrek, o filme. O usuário X, @TheMasterIA, posta imagens que mostram os protagonistas da DreamWorks Animation, como se fosse um live action.

Burro, Fiona, o Gato de Botas, a Dragão, o Príncipe Encantado e até mesmo o Shrek aparecem representados de uma maneira hiper-realista pela inteligência artificial.

Mas a melhor ilustração de todas é a de Lord Farquaad, o vilão do primeiro filme. De acordo com o que as imagens nos mostram, o que a inteligência artificial imagina é um personagem idêntico ao ator Peter Dinklage, que sem dúvida poderia desempenhar este papel em uma hipotética live action.

🤖Una IA ha generado a los personajes de Shrek en la vida real.



El resultado es hilarante. 🤣👌



— Master IA (@TheMasterIA) October 6, 2023

A franquia de Shrek tem sido uma das mais bem-sucedidas para a DreamWorks, já que gerou mais de 3.500 milhões de dólares em todo o mundo. Seus quatro filmes (e curtas audiovisuais) têm uma enorme alcance em diferentes tipos de público.

Talvez alguém tivesse sugerido um live action, mas esta ilustração de IA leva isso a outro nível. Enquanto muitos esperam novidades desta série de filmes, com uma suposta sequência para os próximos anos, aqui vemos seus personagens em carne e osso. Será que vocês conseguem imaginar a criação de William Steig desta forma?

