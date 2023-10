Inteligência Artificial começa a substituir os personal trainers: assim serão academias do futuro

Outro dos trabalhos para os quais a Inteligência Artificial está apontada como substituta é o de personal trainer. Uma academia no Texas, EUA, mudou completamente suas instalações para transformá-las em uma impressionante experiência digital, que oferece um “treinamento de qualidade” com o componente de jogos.

O site da Computer Hoy destaca o que foi feito com o Lumin Fitness, ao qual eles classificam como o “Ginásio mais inteligente do mundo”. Um vídeo que aparece no canal do YouTube da empresa mostra como é a experiência imersiva com treinadores virtuais que ajudam as pessoas que vão se exercitar.

Academias virtuais permitirão que as pessoas treinem sem a necessidade de ter outra pessoa ao seu lado, supervisionando cada passo, a menos que o usuário prefira assim.

Esta modalidade surge como uma opção mais acessível do que as academias tradicionais, pois não requer custos de funcionários, embora necessite de manutenção dos equipamentos.

“Consideramos que o papel do supervisor é mais parecido com o de um assistente de voo do que o de um treinador real. Você quer alguém por perto caso algo dê errado, mas o treinador de IA é quem fornece o feedback, a motivação e as explicações”, disse Brandon Bean, cofundador da Lumin Fitness.

Uma academia de jogos

A Lumin Fitness acrescenta a particularidade de jogos á academia, tornando o exercício mais divertido e motivador. Os usuários podem ganhar pontos, recompensas e níveis, o que os ajudará a se manter motivados e alcançar seus objetivos de fitness.

A inteligência artificial do treinador virtual motiva o aluno e pode até explicar quando algo poder sair errado.