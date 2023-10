NASA está enviando uma sonda para Psyche: tudo o que você precisa saber sobre a missão ao asteroide de metal

A NASA lançou uma sonda em uma emocionante missão para Psyche, um asteroide composto principalmente de metal. Esta viagem espacial levará a sonda a percorrer cerca de 3,5 milhões de quilômetros, do Centro Espacial Kennedy até a Cintura Principal de Asteróides, localizada entre Marte e Júpiter.

Se espera que chegue ao seu destino em 2029 e revele a verdadeira natureza deste enigmático corpo celeste, de acordo com o relatório de Wired.

A missão Psyche, sob a direção de Lindy Elkins-Tanton, pesquisadora principal, propõe-se "explorar o espaço exterior para estudar o espaço interior".

Psyche é um asteroide de 226 quilômetros de largura que abriga pelo menos 12 trilhões de quilogramas de metais, incluindo ferro, níquel e ouro. É o primeiro objeto espacial conhecido composto principalmente por metal, o que levou os cientistas a teorizar que poderia ser o núcleo de um planeta destruído.

Um asteroide único

Existem poucas estruturas com proporções e composições semelhantes a Psyche, como os núcleos da Terra, Lua, Marte e Mercúrio. Embora os geólogos tenham investigado durante décadas o centro da Terra, nunca tiveram contato direto. A chegada a Psyche provavelmente marcará a primeira vez que os humanos se encontrem cara a cara com um núcleo planetário.

Se esta hipótese for verdadeira, a sonda terá uma oportunidade única para estudar o processo de formação e evolução dos planetas. Por outro lado, se os resultados indicarem que Psyche não é um núcleo exposto, então será um objeto do sistema solar nunca antes visto, o que é igualmente emocionante para a comunidade científica.

A sonda está equipada com um magnetômetro para procurar evidências de antigos campos magnéticos no asteroide. Também conta com um espectrômetro de neutrões e raios gama que ajudará a verificar a composição química do corpo espacial. Além disso, um gerador de imagens multiespectrais fornecerá informações sobre sua composição mineral.

A NASA previu que, aproximadamente dois meses após o lançamento, a missão compartilhará suas primeiras imagens, enquanto a equipe realiza uma verificação inicial da sonda e de seus instrumentos científicos. Uma vez que se confirme que o gerador de imagens está funcionando conforme o esperado, imagens não processadas serão publicadas diretamente a partir da nave espacial em um site da web.