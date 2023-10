Microsoft: dez curiosidades que você talvez não saiba sobre a empresa de Bill Gates

A transcendência que a Microsoft teve na história da tecnologia é notável. Desde que Bill Gates e Paul Allen a fundaram, ela se tornou um dos pilares do mundo atual.

Porque hoje não podemos perceber nossa existência sem computadores ou softwares, desde a mais remota aldeia até qualquer metrópole.

Vamos rever a história da Microsoft em 10 curiosidades que talvez você não soubesse.

Como Bill Gates e Paul Allen se conheceram?

Bill Gates e Paul Allen

Bill Gates e Paul Allen estudaram juntos na Lakeside School, uma escola privada em Seattle. Gates (1955) era dois anos mais jovem do que Allen (1953), compartilhando ambos a paixão por computadores. Em 1975, eles fundaram a Microsoft.

De onde surgiu o nome Microsoft?

É a combinação das palavras "microcomputador" e "software". Inicialmente era Micro-soft, mas depois eles removeram o hífen.

Qual foi o primeiro produto da empresa?

A linguagem de programação BASIC foi o primeiro produto da Microsoft. Bill Gates e Paul Allen a desenvolveram em 1975, para o computador Altair 8800.

Qual nome Bill Gates propôs para o que mais tarde seria chamado de Windows?

O primeiro sistema operacional que se tornou um sucesso comercial nasceu em 1985, como uma extensão gráfica para o MS-DOS. Como aponta o Infobae, Bill Gates queria chamá-lo de “Gerenciador de Interface”. Finalmente, o departamento de marketing da empresa sugeriu o nome Windows (Janelas, em português), por causa da sua interface.

Quem criou o som de início do Windows 95?

Brian Eno, músico e compositor britânico vencedor de vários Prêmios Grammy, criou o famoso som de início do Windows 95.

De onde vem o cenário de fundo do Windows XP?

Windows XP Foto: Agências

A foto usada como papel de parede no Windows XP foi tirada por Charles O'Rear, em 1998. Foi capturada no condado de Sonoma, na Califórnia. A Microsoft teria pago uma quantia de seis dígitos pela imagem, à qual foi chamada de Bliss.

Microsoft e seus investimentos mais famosos, incluindo a Apple

Em 1997, quando a Apple enfrentava graves problemas financeiros, a Microsoft investiu 150 milhões de dólares. O acordo incluiu a licença cruzada de patentes entre as duas companhias, além do desenvolvimento do Office para Mac, da mesma forma que era feito para Windows. Steve Jobs deu a notícia em uma convenção, recebendo vaias.

Mas a Apple não é a única empresa rival em que a Microsoft investiu. Também fez isso na Amazon e no Facebook.

A criação do tablet, obra da Microsoft

Embora a Apple tenha popularizado o iPad como o primeiro tablet bem-sucedido, a Microsoft lançou a ideia inicial em 2001, com um protótipo de Tablet PC que usava o Windows XP. Foi um fracasso que a Apple consertaria mais tarde.

Qual é o valor atual da empresa?

Arquivo - Logo do Windows MICROSOFT - Arquivo

Sua capitalização de mercado atual excede US$ 2 bilhões, tornando-se uma das empresas mais valiosas do mundo.

Quantos funcionários eles têm no total?

A Microsoft tem escritórios em vários países do mundo: diz-se que conta com mais de 100 mil funcionários no total. A sede principal está localizada em Redmond, Washington.