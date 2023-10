Inteligência artificial recria como seriam as esculturas pré-hispânicas do México a cores

A herança cultural do México, antes da colonização dos espanhóis, é uma das mais ricas da região latina. As esculturas pré-hispânicas são um exemplo disso. Figuras com as quais se veneravam seus deuses têm aparecido diante dos olhos dos historiadores e dos paleontólogos.

A Inteligência Artificial, com sua impressionante capacidade de ilustrar imagens, mostrou em uma série de imagens como as esculturas pré-hispânicas pareceriam feitas com as cores de tinta que temos hoje.

Uma resenha do Infobae explica que o Instituto Nacional de Antropologia e História (INAH) confirma que algumas tinham pigmentos, que os antigos habitantes aplicaram usando técnicas muito diferentes do que é hoje uma tinta.

Na verdade, há um estudo sobre a “policromia em pirâmides e diferentes peças” da cultura dos mexicanos, antes da chegada dos espanhóis.

Estes estudos indicam que alguns dos cores usados por estas populações para suas figuras eram ocre, azul, vermelho, preto e branco. Então, com base nestas pesquisas, pediram à Inteligência Artificial para recriar as esculturas com uma gama de cores.

As esculturas pré-hispânicas encontram-se em uma ampla variedade de materiais, incluindo pedra, madeira, metal, cerâmica e barro. As mais comuns são as esculturas de pedra, que se encontravam em templos, palácios e outros edifícios cerimoniais. Estas esculturas costumam representar deuses, deidades e personagens mitológicos.

Esculturas pré-hispânicas IA

Esculturas pré-hispânicas IA