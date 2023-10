Elon Musk e seu mais ousado prognóstico sobre o pouso da SpaceX em Marte: “Dentro de três a quatro anos”

O visionário empresário tecnológico e fundador da SpaceX, Elon Musk, compartilhou seu mais recente prognóstico ousado durante sua participação no Congresso Internacional de Astronáutica no Azerbaijão. Através de uma videoconferência, Musk anunciou que sua empresa poderia conseguir um pouso de uma nave espacial em Marte no máximo em quatro anos.

Conhecido por sua ambição na exploração espacial, Musk acumulou um impressionante histórico de realizações, incluindo o sucesso do pouso e reutilização dos foguetes Falcon 9 da SpaceX. No entanto, também foi testemunha de atrasos em seus projetos anteriores.

Como lembra o Infobae, a Starship, apresentada como o Sistema de Transporte Interplanetário (ITS) de Musk, experimentou seu primeiro voo de teste em abril, mas infelizmente terminou em fracasso quando a nave perdeu o controle após o lançamento. No entanto, o também CEO da Tesla revelou que um segundo Starship está pronto para o lançamento, à espera de uma licença de lançamento da Administração Federal de Aviação (FAA), que poderia ser concedida em breve.

Além disso, foram feitas modificações no design da nave, como o acionamento dos motores antes da separação do propulsor, uma técnica conhecida como "acendimento a quente".

Foguete Starship da Space X SPACE X (SPACE X/Europa Press)

As estratégias da SpaceX

Durante o evento de Astronáutica, Musk discutiu as estratégias futuras da SpaceX em relação ao Starship, incluindo a intenção de permitir um rápido retorno entre lançamentos. Isso implica que o propulsor Super Heavy não só retornaria ao seu ponto de origem, mas também ficaria flutuando para ser capturado por dois braços na torre de lançamento.

Elon Musk

Por outro lado, Elon Musk mencionou que a próxima geração de satélites Starlink poderia começar a ser lançada no próximo ano, usando versões não reutilizáveis da etapa Starship.

Apesar do atraso na data originalmente prevista para 2024, Musk ainda mantém a esperança de conseguir aterragens humanas em Marte com o foguete Starship.

Além disso, foi brevemente discutido o papel crucial da SpaceX no programa Artemis da NASA, destinado a levar astronautas de volta à Lua. Espera-se que uma versão do Starship transporte astronautas da órbita lunar até um pouso na região do Polo Sul na missão Artemis III. No entanto, é importante destacar que as autoridades da NASA sugeriram que a data da missão poderia ser adiada até 2026, em vez de fins de 2025.