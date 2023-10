Usuários do iPhone dizem que seus telefones desligam misteriosamente durante a noite: o que fazer se isso acontecer com você?

Na última semana, os usuários do iPhone foram inundados por preocupações inesperadas: seus confiáveis smartphones estão desligando misteriosamente durante a noite. Este fenômeno despertou a polêmica nas redes sociais, com vários usuários compartilhando suas experiências desconcertantes.

O sintoma mais comumente relatado é que os proprietários do iPhone acordaram surpresos ao serem solicitados a inserir seu código de PIN pela manhã, o que sugere um reinício inesperado durante a noite. Outros notaram uma lacuna inexplicável no gráfico de status da bateria do iOS em seus dispositivos. Pior ainda, alguns afirmam que seus alarme não tocaram devido a esse problema.

Este inusitado inconveniente foi inicialmente destacado pelo site de notícias 9to5Mac (via DailyMail), quando um jornalista notou que o Face ID não estava funcionando como de costume e requeria que ele inserisse primeiro o código de acesso. Ao investigar mais a fundo na comunidade do Reddit, o jornalista descobriu que não estava sozinho na sua experiência, já que vários usuários compartilharam relatos semelhantes de desligamento automático no meio da noite.

Imagem: Apple | iPhone 15 Pro

O que fazer?

Para verificar se o seu iPhone teve um desligamento durante a noite, siga estes passos:

Abre a aplicação Configurações no seu dispositivo.

Navegue até à seção Bateria.

Lá, você poderá visualizar o gráfico de status da bateria do iOS, que mostra o status da bateria durante as últimas 24 horas. Se você identificar um vazio no gráfico, é um indicativo de que seu iPhone desligou durante a noite.

Esse problema aparentemente afeta uma variedade de modelos de iPhone e não se limita à última geração, o que sugere que pode estar relacionado ao software iOS 17 em vez do hardware em si. Até o momento, a Apple não emitiu nenhuma declaração oficial sobre esse misterioso problema, deixando os usuários em incerteza e à procura de soluções.

Se você foi afetado por esse problema no seu iPhone, o mais recomendável é manter seu dispositivo atualizado e ficar atento a futuras atualizações de software da Apple que possam abordar esse problema.