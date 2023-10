Três gigantescas áreas do planeta se tornarão inabitáveis se o aquecimento global continuar a aumentar

México, Estados Unidos e algumas partes da Europa passaram por terríveis ondas de calor em 2023. As temperaturas registradas acenderam os alarmes dos governos do mundo e dos cientistas que procuram de alguma forma conter o aquecimento global.

Os números do aumento das temperaturas estão sendo cumpridos de acordo com o estabelecido no Acordo de Paris (1,5°C anuais). No entanto, um estudo realizado pela Universidade da Pensilvânia e a Universidade Purdue descobriu que não é suficiente: deveria diminuir muito mais para que milhões de pessoas não sofram as consequências.

Qual são as consequências? Zonas inabitáveis; calores que ultrapassam a tolerância de qualquer corpo humano, por muito que algumas fisionomias estejam adaptadas para altas temperaturas. O time de pesquisa das duas casas de estudo mencionadas criou um modelo de aumento de temperaturas que vão entre 1,5°C e 4°C.

Para o modelo, foram consideradas as temperaturas mais altas, a fim de ver quais seriam as áreas mais afetadas, de acordo com a reportagem da Muy Interesante.

Aquecimento Global

Áreas inabitáveis ​​devido a altas temperaturas

Assim, descobriram que as pessoas que vivem no Paquistão e no Vale do Indo na Índia; o leste da China; e grande parte da África, registrarão temperaturas intoleráveis para qualquer pessoa.

“Para entender como os problemas complexos do mundo real, como as mudanças climáticas, afetarão a saúde humana, é necessário experiência tanto sobre o planeta quanto sobre o corpo humano. Eu não sou um cientista do clima e meus colaboradores não são fisiologistas”.

"A colaboração é a única maneira de compreender as formas complexas como o meio ambiente afetará a vida das pessoas e começar a desenvolver soluções para os problemas que todos nós devemos enfrentar juntos", explicou o coautor do estudo, W. Larry Kenney, professor de Fisiologia e Kinesiologia na Universidade Estadual da Pensilvânia.

"Se as temperaturas continuarem a aumentar, viveremos num mundo onde as colheitas estão falhando e milhões ou milhares de milhões de pessoas estão tentando migrar porque suas regiões nativas são inabitáveis", acrescentaram os autores.

Tropical e subtropical são regiões que serão afetadas, tornando as extensões do nosso mundo inadequadas para abrigar o desenvolvimento da vida como a conhecemos.