Telescópio James Webb captou um fenômeno que questiona as leis que regem o universo: do que se trata?

O Telescópio James Webb deixou a comunidade científica atônita com sua recente descoberta na Nebulosa de Orion. No meio das vastas extensões do espaço, imagens de objetos desconhecidos foram capturadas que levantam interrogações fundamentais sobre as leis que regem o universo.

Os astrônomos, liderados por Samuel G. Pearson e Mark J. McCaughrean, concentraram sua atenção no Cúmulo de Trapézio, uma região central da Nebulosa de Orion, e o que eles encontraram foi surpreendente.

De acordo com o Cronista, nesta misteriosa região do cosmos, não só foram observadas estrelas, mas também foram identificadas anãs marrons. Estes corpos subestelares não possuem massa suficiente para manter reações nucleares sustentadas, o que já é uma descoberta intrigante em si mesma.

No entanto, a surpresa mais significativa vem do descobrimento de pares de objetos que se parecem com planetas, com massas variando entre 0,6 e 13 vezes a massa de Júpiter. O que os diferencia e desafia as teorias astronômicas convencionais é que esses objetos parecidos com planetas flutuam sozinhos no espaço, em vez de orbitar em torno de uma estrela central.

Os JUMBOS

Estes enigmáticos achados foram apelidados de “Objetos Binários de Massa de Júpiter” ou, em seu acrônimo, JUMBOS. Os JUMBOS estão colocando em questão as teorias atuais sobre a formação de objetos celestes no universo.

Até à data, as teorias existentes sobre a formação de estrelas e planetas têm sido amplamente aceitas e estudadas há décadas. No entanto, o descobrimento dos JUMBOS na Nebulosa de Orion desafia por completo estas teorias estabelecidas. Ninguém esperava encontrar pares de objetos de massa extremamente baixa, comparáveis em tamanho a Júpiter, flutuando livremente no espaço.

Samuel G. Pearson, um dos astrônomos envolvidos no descobrimento, expressou: “Cientistas têm trabalhado em teorias e modelos de formação de estrelas e planetas há décadas, mas nenhum deles previu que encontraríamos pares de objetos de massa muito baixa flutuando sozinhos no espaço, e o que é ainda mais surpreendente, estamos vendo muitos deles”.