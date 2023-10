NASA encontra indícios da vida na Terra nas amostras do asteroide Bennu

Os esforços impressionantes da NASA para buscar os restos do asteroide Bennu valeram a pena. Cientistas da agência espacial norte-americana abriram a cápsula e realizaram as primeiros análises das rochas, para encontrar indícios da vida na Terra.

O asteroide Bennu tem 4,5 bilhões de anos de antiguidade, semelhante à mesma idade da Terra. Esta informação foi o que fez com que os cientistas enviassem uma sonda espacial para esta rocha, pois suas amostras podem nos ajudar a entender as origens do desenvolvimento da vida tal como a conhecemos.

Após as primeiras análises da rocha, os cientistas da NASA dizem que há “evidência de um alto teor de carbono e água, que juntos poderiam indicar que os componentes básicos da vida na Terra podem ser encontrados na rocha”, disseram da agência espacial em um comunicado.

A mostra OSIRIS-REx é a maior amostra de asteroide rica em carbono já enviada para a Terra e ajudará os cientistas a investigar as origens da vida em nosso próprio planeta para as gerações futuras", disse o administrador da NASA, Bill Nelson.

A Agência Espacial informa que ainda é necessário mais trabalho para compreender a natureza dos compostos de carbono encontrados. No entanto, o descobrimento inicial é um bom presságio para futuras análises da amostra de asteroide.

Não será um trabalho que será concluído durante a noite. Os segredos escondidos dentro das rochas e do pó do asteroide serão estudados nas próximas décadas, o que fornecerá informações sobre como o nosso Sistema Solar se formou, como os materiais precursores da vida foram semeados na Terra e quais precauções devem ser tomadas para evitar colisões de asteroides com o nosso planeta de origem.

Foram sete longos anos entre o lançamento em 2016, coleta e retorno entre 2020 e 2021, e o retorno em 2023, que conseguiu completar uma das melhores missões espaciais realizadas pela NASA.