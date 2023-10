NASA capturou o brilho de uma colisão entre dois planetas e é tão brutal quanto você imagina

Em um fato raramente documentado, a agência espacial NASA encontrou-se com um dos fenômenos mais catastróficos e brutais do universo: a colisão de dois planetas enormes com todas as reações em cadeia que isso implica.

A tecnologia deu passos enormes nos últimos anos no campo da exploração espacial. Particularmente com ferramentas de grande poder, como o Telescópio Espacial James Webb, melhor conhecido na comunidade científica como JWST.

Recentemente relatamos como este aparelho conseguiu capturar 150 objetos estranhos na nebulosa de Orion, corpos celestes que tecnicamente não podiam ser considerados nem planetas nem estrelas. O que implica necessariamente a abertura de novas linhas de investigação.

Mas o JWST não é a única fonte deste tipo peculiar de descobertas. O melhor exemplo disso é a descoberta recentemente publicada por um grupo de cientistas holandeses.

Quem pôde observar dois planetas de gelo colidindo enquanto giravam em torno de uma estrela similar ao Sol, criando assim um brilho de luz e uma nuvem de poeira que foi capturada de forma casual pela agência espacial.

Como a NASA acabou detectando o brilho do choque de dois planetas

Os colegas do Eureka Alert publicaram todos os detalhes de uma recente pesquisa publicada na revista Nature. Onde um grupo de pesquisadores da Universidade de Leiden, na Holanda, documentou todos os achados deste espetacular fenômeno.

Mas talvez o mais curioso é que os cientistas se depararam com o evento de forma quase acidental. Uma vez que o brilho do choque foi captado indiretamente pela missão NEOWISE da NASA, que usa um telescópio espacial para a busca de asteroides e cometas.

Imagem: Nature | Cientistas acadêmicos revelam sua investigação em torno da colisão de dois planetas gigantes no espaço que foi captada pela NASA

O primeiro indício desta impressionante colisão foi descoberto por um entusiasta da astronomia, que notou uma anomalia na curva de luz da estrela.

Esse fenômeno teria acontecido três anos antes de a estrela começar a desaparecer no espectro de luz visível.

Detonando assim a análise e a investigação mais profunda, a partir das imagens e dados coletados por NEOWISE.

Assim, partindo desse ponto, uma rede de astrônomos, composta por profissionais e até por amadores, investigou a estrela denominada ASASSN-21qj e documentou as variações no seu brilho.

No final, como detalhado no documento da Nature (via The Guardian), a fonte da luminosidade infravermelha captada pelos instrumentos da NASA foi o resultado da colisão de dois exoplanetas gigantes de gelo.

As imagens térmicas são brutais.