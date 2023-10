Inteligência Artificial foi prevista pela primeira mulher programadora da história

Augusta Ada Byron (1815-1852), conhecida como Ada Lovelace, filha do poeta Lord Byron, é considerada a primeira mulher programadora de computadores da história. Matemática e escritora, Ada também foi reconhecida por seus importantes estudos no campo da tecnologia.

Recentemente, estudos apontaram que ela até mesmo foi capaz de prever as interações inteligentes entre as máquinas e os seres humanos, hoje conhecida como Inteligência Artificial.

Conforme noticiado pelo National Geographic Brasil, um dos estudos publicados por Ada previa que apesar dos computadores terem “um potencial infinito”, suas capacidades de desenvolvimento e inteligência estariam restritas à programação realizada pelos seres humanos. Eles apenas poderiam fazer o que os humanos sabem fazer.

Ou seja, nada poderia ser criado do zero sem que o programa, ou no caso a Inteligência Artificial, tivesse aprendido as funções com o comportamento humano.

A primeira mulher programadora

O interesse de Ada pela computação surgiu durante seus primeiros estudos, que eram tutorados por Charles Babbage, matemático e cientista conhecido como “o pai do computador”.

Ela rapidamente se interessou pelo conceito de um dispositivo mecânico capaz de calcular valores de funções quadráticas. A máquina em questão utilizava apenas de adição e subtração para realizar e imprimir os resultados de cálculos complexos no formato de uma tabela.

Durante seus estudos, conforme informações da Unesco, foi a primeira estudiosa a reconhecer que a máquina possui aplicações que vão além da computação pura, como a capacidade de manipular símbolos.

Aos 27 anos, a estudiosa desenvolveu seu primeiro algoritmo e, com o desenvolvimento de suas pesquisas, acabou ganhando reconhecimento mundial.

Em alguns de seus textos e estudos publicados é possível encontrar informações sobre o primeiro algoritmo destinado a ser executado por uma máquina, o que a fez ser considerada como a primeira programadora de computadores da história.

Apesar de suas ideias visionárias, Ada não chegou a vislumbrar partes dos estudos e previsões desenvolvidos, falecendo precocemente aos 36 anos após ser diagnosticada com um câncer.