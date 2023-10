De James Bond a Sr. Spock, passando por Tom Hanks e Meg Ryan, como são dados os nomes aos asteroides?

Personagens da cultura pop Com asteroides que levam seus nomes

Muitas vezes lemos ou ouvimos falar sobre asteroides com nomes de seres da mitologia grega, como Ceres, Juno ou Vesta. No entanto, a partir do século XX, vários destes objetos rochosos receberam nomes de figuras da cultura pop.

Assim podemos passar dos personagens de ficção James Bond ao Sr. Spock, atores como Tom Hanks e Meg Ryan, grupos musicais como The Beatles (ou seus membros, Ringo Starr, Paul McCartney, John Lennon ou George Harrison), ou atores como Monty Python.

Mas, como é que os asteroides recebem estes nomes?

Apesar de originalmente ser descrito como um planeta, Ceres foi logo categorizado como um asteroide, e depois reclassificado como um planeta anão, no ano de 2006. Foto: Nasa.gov

A União Astronômica Internacional, através do Centro de Planetas Menores, divulgou as regras para dar nomes aos asteroides.

Eles devem ter 16 caracteres ou menos, formar uma única palavra (por exemplo, o de Hanks é Tomhanks; o de Ryan, Megryan), ser pronunciável, não ofensivo e também não muito parecido com os de outros planetas menores.

Também não devem ser nomes comerciais e, se for uma homenagem a algum político ou militar, a pessoa deve ter falecido há 100 anos ou mais.

Os asteroides primeiro têm seus números, depois seus nomes

David Rothery, vulcanólogo e cientista planetário na Open University do Reino Unido, aponta que “nenhum asteroide recebe um nome até que tenha sido observado o tempo suficiente para determinar sua órbita com bastante precisão”.

"Isso pode levar vários anos, mas quando alcançado, é concedido ao corpo um 'designação permanente', que é um número emitido em estrita sequência numérica, e é convidado o descobridor a sugerir um nome para que seja aprovado por um comitê especial da União Astronômica Internacional", acrescenta Rothery.

Os atores que interpretaram James Bond Cinema

O asteroide número 1 é o Ceres, o primeiro conhecido, que atualmente foi classificado como um planeta anão. Desde então, mais curiosos foram adicionados.

Jamesbond (asteroide 9007).

(asteroide 9007). Tomhanks (12818) e Megryan (8353).

(12818) e (8353). Montypython (13681).

(13681). Sr. Spock (2309).

(2309). Beatles (8749), Lennon (4147), McCartney (4148), Starr (4150) e Harrison (4149).

(8749), (4147), (4148), (4150) e (4149). Poulanderson (7758).

(7758). Tripaxeptalis (2037).

E assim, muitos, muitos mais casos. “É uma coisa pequena”, disse à The Mirror a astrônoma planetária Amy Mainzer, que descobriu milhares de asteroides. “Mas ao mesmo tempo, os nomes são importantes. Refletem o que é importante em nossa cultura e quem é importante em nossa cultura”.