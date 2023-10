Assim foi a impressionante reação de um avô ao jogar pela primeira vez com óculos de realidade virtual

Uma jovem da Argentina se tornou viral nas redes sociais, após compartilhar um vídeo em que aparece seu avô jogando pela primeira vez com óculos de realidade virtual. O idoso da terceira idade não se cansa de se assombrar ao ver os impressionantes avanços da tecnologia.

Os videojogos são uma das principais vitrines do quanto avançada está a tecnologia em relação a gráficos, qualidade de imagem e elementos para jogar. Este avô desfruta de uns Óculos de Realidade Virtual da Sony, desenvolvidos após o lançamento do seu mais recente console, o PS5.

No vídeo publicado pela conta da jovem, chamada Daniela (@danielarocior), é possível ver uma família inteira jogando em uma sala de estar de uma casa, localizada em uma localidade chamada La Matanza, o centro urbano de Buenos Aires.

O avô primeiro vê como os jovens jogam e, depois, quando é a sua vez, os seus familiares o seguram para que ele não caia. O vídeo tem mais de 321 mil reproduções e está próximo de 48 mil curtidas, de acordo com a Infobae.

As óculos VR PS5 são um periférico de realidade virtual de nova geração desenhado para o console PlayStation 5. Eles foram lançados no mercado em 22 de fevereiro de 2023 com um preço de 600 euros.

Eles contam com uma série de melhorias em relação à geração anterior, incluindo: telas OLED de 2000 x 2040 por olho, que fornecem uma resolução quatro vezes maior do que a da PlayStation VR original, resultando em imagens mais nítidas e detalhadas.

Frequência de atualização de 90/120 Hz, rastreamento de olhos e controles DualSense.