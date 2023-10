Apple revela a lista de iPhones que deixarão de receber atualizações

A Apple está em uma lua-de-mel aproveitando o mais recente lançamento de celulares, com a família do iPhone 15 e a chegada de um novo sistema operacional, o iOS 17. A lista de novidades trazidas pela gigante de Cupertino é enorme e muitos usuários da empresa da maçã estão curtindo.

No entanto, há um pequeno grupo que, infelizmente, deixará de receber suporte e atualizações, de acordo com a reportagem da Applesfera.

Isso não significa que eles deixarão de funcionar. Enquanto você não exceder sua capacidade e tratá-los com carinho, esta lista de dispositivos servirá para as questões básicas para as quais foi desenvolvida. Isso, no entanto, com o avanço de aplicativos, que requerem um mínimo de armazenamento, algumas instalações se tornarão difíceis.

O mais absurdo desta lista é que estava dentro das atualizações mais recentes, que precedem o iOS 17. As próximas já não serão incluídas sem direito a réplica. O site mencionado relata que a Apple considera um dispositivo obsoleto quando completa sete anos.

Neste sentido, vem a lista de celulares que já são considerados como antiguidade para o gigante da Cupertino. Você ainda tem algum destes celulares? Vamos, é hora de mudar.

iPhone

iPhone 3G

iPhone 4

iPhone 4S

iPhone 5c

Lista de iPhones que são atualizados