Verificado: esta é a profissão mais propensa a ser substituída pela inteligência artificial

Ser substituído pela Inteligência Artificial é o medo de muitos trabalhadores ao redor do mundo. Aqueles que trabalham em atividades automatizadas são os mais propensos a serem substituídos por um chatbot, mas há um cargo específico que, infelizmente para as pessoas, já começou seu processo de transição.

Trata-se dos Call Centers. Embora haja milhares ao redor do mundo, com uma pessoa por trás oferecendo um serviço, esses empregos já estão se direcionando para serem realizados por uma inteligência artificial. Na verdade, muitas empresas que oferecem serviços aos clientes têm sistemas combinados.

Primeiro você fala com um robô e se as respostas genéricas não resolvem o problema, sua chamada ou chat é transferida para uma pessoa real. Esse último passo não será mais necessário, pois o avanço de chatbots como o ChatGPT ou Bard torna a atenção muito mais personalizada e eficaz.

Além disso, quando esses sistemas finalmente forem instalados, as empresas de serviços economizarão muito em salários. Na verdade, recentemente contamos que uma empresa na Índia demitiu todos os funcionários do seu Call Center e colocou no comando desta área um sistema baseado no ChatGPT.

A empresa chamada Dukaan está localizada na cidade de Bangalore. Seu trabalho é fornecer serviços de atendimento para comerciantes que precisam incorporar seus negócios ao E-Commerce, através de um smartphone. A pessoa liga e o agente ajuda, nada mais do que isso.

Foto: Publinews

De acordo com o que explica o CEO e fundador da empresa, Suumit Shah, de 32 anos, as respostas dos seus funcionários aos clientes eram muito vagas e automatizadas. "Frente a problemas difíceis, frequentemente pareciam perplexos", disse o empresário.

Assim, ele se empenhou em otimizar os serviços oferecidos pelo ChatGPT da OpenAI. Treinou a inteligência artificial e a testou antes de dispensar seus funcionários.

“Shah usou o software para melhorar o seu chatbot interno de atendimento ao cliente, Lina, treinando-o amplamente sobre o conteúdo do centro de ajuda da sua empresa. Em dezembro de 2022, ele deixou que o bot com tecnologia ChatGPT enviasse quase todas as mensagens e descobriu que seus clientes estavam muito satisfeitos”, disse a empresa em um comunicado.

Então, sem pensar muito, ele tomou a decisão de ficar com o chatbot, em vez de seus funcionários. “Para mim, era óbvio substituir toda a equipe por um bot, que é 100 vezes mais inteligente, instantâneo e custou uma centésima parte do que costumava custar pagar à equipe de suporte”, disse o CEO da empresa.