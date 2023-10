OneNote, da Microsoft, terá ferramenta de Inteligência Artificial para anotações

A Microsoft confirmou a presenta da Inteligência Artificial ‘Copilot’ em mais um de seus produtos. Agora os usuários do OneNote, bloco de notas disponível na web, Windows e aplicativos de celular, contará com a funcionalidade desta IA para auxiliar nas anotações.

Segundo informações do Canaltech, a informação foi confirmada pela empresa que ainda ressaltou que a ferramenta terá a função de resumir e reescrever as anotações feitas pelos usuários.

Este recurso estará disponível no pacote Microsoft 365 Copilot, contendo a versão da Inteligência Artificial dedicada aos aplicativos da empresa, até pouco tempo chamado de Office. A disponibilização pública está marcada para o dia 1º de novembro.

Apesar de ser uma nova ferramenta para o OneNote, o anúncio em questão não foi feito de forma chamativa. Apenas foi mencionada a inclusão da IA do OneNote no cronograma de lançamentos do Microsoft 365.

Até então, somente uma versão de testes era disponibilizada para um pequeno número de assinantes.

Aposta em massa

Enquanto as grandes empresas de tecnologia estão desenvolvendo softwares e aplicativos de inteligência artificial variados, a Microsoft está focada em aprimorar o Copilot dentro do Windows.

Por conta disso, é possível encontrar traços da IA em praticamente todos os produtos da companhia, inclusive na última versão do Windows 11. Por conta da forma como foi desenvolvida e de suas funcionalidades, a inteligência artificial acaba interagindo com sucesso com os demais programas da empresa.

Com isso, o Copilot é capaz de gerar textos no Word, planilhas no Excel e até mesmo auxiliar na criação e organização de slides do PowerPoint. Além disso, também será possível utilizar a ferramenta para criar anotações resumidas e bem escritas no bloco de notas usando apenas alguns comandos de texto que acionam a nova tecnologia.

Leia também: Inteligência Artificial pode tomar o lugar dos cães como o melhor amigo do homem