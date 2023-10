Listamos tudo o que você precisa saber sobre a BGS 2023

Começou a maior feira de jogos e tecnologia da América Latina. A BGS 2023 abriu as portas ao público na tarde desta quarta-feira, 11 de outubro.

No primeiro dia de evento convidados, imprensa, cosplayers, influenciadores e visitantes com ingresso VIP conseguiram curtir com maior tranquilidade o espaço da feira. Nós estivemos por lá e contamos um pouco do que consideramos imperdível para os visitantes.

Destaques da BGS 2023

Apesar de ser um dia em que o esperado é pouco movimento, o espaço foi completamente tomado pelos fãs de jogos e tecnologia, que conseguiram aproveitar com um pouco mais de calma os estandes com os últimos lançamentos de diversas marcas.

Entre os destaques, os estandes da SEGA e NINTENDO chamaram atenção dos visitantes que tiveram a oportunidade de experimentar os novos títulos de franquias como Mario Bros e Sonic, que marcaram toda uma geração de jogadores.

Já no quesito tecnologia, o destaque ficou para Samsung e LG, que trouxeram grandes lançamentos para o evento e promoveram ativações que chamaram a atenção do público.

Se você é fã de Inteligência Artificial, vale a pena conferir a ativação da Samsung envolvendo uma IA que transforma fotos dos visitantes e os transporta para diversos cenários. A experiência é registrada em forma de imã e também enviada para o celular dos participantes.

Dicas para aproveitar o evento

Por ser um evento de grande porte e que atrai um grande público, a BGS requer um bom planejamento dos visitantes para poder aproveitar tudo o que a feira tem a oferecer.

Se você possui ingressos para mais de um dia, recomendamos dividir a feira em setores e priorizar os estandes que você mais quer conhecer. Para isso, o aplicativo oficial do evento é um bom aliado. Nele você consegue não só o mapa do evento, mas também montar uma espécie de agenda com as ativações que são imperdíveis.

No espaço é possível contar com alimentação espalhada por diversas praças ao redor do evento. Entre as opções é possível encontrar pratos para todos os gostos, inclusive para vegetarianos, no entanto os preços são relativamente altos.

Já em termos de acessibilidade, grande parte dos estandes possuem rampas de acesso para cadeirantes e alguns contam com intérpretes de libras para auxiliar na comunicação.

Transporte e ingressos

O acesso ao pavilhão do Expo Center Norte pode ser realizado via transporte público, táxi, carros de aplicativo e veículo próprio. Para os visitantes que utilizam o transporte público, é possível usufruir do serviço de shuttle, um transporte exclusivo do evento e disponibilizado de forma gratuita.

Os ônibus saem do metrô Portuguesa-Tietê entre as 8h e 00h.

Já os ingressos para o evento podem ser adquiridos diretamente pelo site da BGS. Lembrando que somente restam ingressos para o domingo, 15 de outubro. Nos demais dias, ainda é possível adquirir ingressos na modalidade Passaporte e Camarote.