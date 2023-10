Pleiades: assim é o supercomputador da NASA, com elementos da Intel e da NVIDIA

Para responder às questões mais complexas de ciência e engenharia, a NASA trabalha com o supercomputador Pleiades, associado à HPE e Intel. Ele conta com elementos da Intel e da NVIDIA, que leva a agência aeroespacial norte-americana para além do infinito.

Definido como um cluster SGI/HPE ICE de memória distribuída, conectado com InfiniBand em uma tecnologia hipercubo de duplo plano, Pleiades é, em palavras da NASA, “um dos supercomputadores mais poderosos do mundo.”

Obtém o seu nome das Pléyades, o aglomerado estelar de estrelas abertas.

A Pleiades encontra-se nas instalações da Supercomputação Avançada NAS da NASA na Califórnia, apoiando o trabalho da agência em aeronáutica, ciências terrestres e espaciais.

Quais são alguns dos principais projetos que a NASA trabalhou usando Pleiades?

A busca planetária com a nave Kepler, processando as curvas de luz das mais de 200 mil estrelas observadas.

processando as curvas de luz das mais de 200 mil estrelas observadas. Rastreamento e previsão de furacões, como as simulações do ciclone Nargis de 2008.

como as simulações do ciclone Nargis de 2008. Análises do estado do gelo marinho e do oceano.

do gelo marinho e do oceano. O dispositivo de assistência ventricular (VAD) DeBakey, que serve para aumentar o fluxo sanguíneo e reduzir a coagulação.

Mais detalhes sobre o supercomputador Pleiades da NASA

“A expansão incremental do desempenho computacional de Pleiades foi fundamental para seu sucesso duradouro”, explicava Bill Lee, da InfiniBand. “Normalmente, um cluster de computadores é construído do zero e raramente é expandido ou atualizado durante sua vida útil.”

Construída em 2008, o supercomputador Pleiades inicialmente tinha 64 racks de servidores que atingiam 393 teraflops com uma velocidade máxima de link de 20 Gb/s.

Atualmente, tem uma classificação LINPACK de 5,95 petaflops (5,95 bilhões de operações de ponto flutuante por segundo) e um desempenho máximo de 7,25 petaflops desde sua atualização de hardware mais recente.

O objetivo final é alcançar um desempenho máximo de 10 petaflops.

Pleiades, como apontamos os amigos de Xataka, é composto por 10.410 nós distribuídos em 142 racks, mas a maior parte da potência de cálculo vem de 10.268 nós com coração Intel.

A NASA continuará a melhorar, na medida do possível, a capacidade do supercomputador Pleiades. O objetivo é contar com a maior potência para continuar a liderar os análises e as investigações científicas no planeta.