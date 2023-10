Inteligência Artificial poderá mostrar “sinais de vida” até 2030, segundo um reconhecido especialista

A IA gerativa protagoniza a grande revolução tecnológica dos últimos anos, mas o que está por vir será ainda mais assombroso: a Inteligência Artificial autoconsciente. John Carmack, o mítico desenvolvedor de DOOM, dá-lhe um prazo definitivo: o ano 2030.

John Carmack deu sua opinião sobre o que também é chamado de Inteligência Artificial Geral (AGI) durante o lançamento de sua startup, Keen Technologies. Esta empresa se concentrará na AGI.

E sim, devemos estar preparados.

"Embora ninguém tenha visão sobre a AGI, acreditamos que não há muito a fazer. Há questões fundamentais de pesquisa que precisam ser respondidas, e temos projetos internos e ângulos de ataque", disse Carmack.

"Estamos a seis, sete ou oito anos de que algo realmente grande e importante seja visível publicamente", enfatizou o desenvolvedor.

A Inteligência Artificial autoconsciente está no próximo cenário

Keen Technologies é dirigida tanto por John Carmack quanto por Richard Sutton, que é chamado de “padrinho do aprendizado por reforço”.

Sutton, o chefe científico do Alberta Machine Intelligence Institute, acredita que até 2030 um protótipo de Inteligência Artificial pode mostrar sinais de vida.

Aprofunde no tema Carmack, que considera que nosso único modelo testado sobre como funciona a consciência, o cérebro humano, mostra que a inteligência é mais complexa.

Richard Sutton, John Carmack e Cam Linke Keen Technologies

"O importante é como uma IA pode digerir sua experiência em sua visão do mundo e como ela prevê as coisas no futuro, além de como precisa ter motivações impostas tanto interna quanto externamente", disse o chefe da Keen Technologies, citado pela The Register.

Os grandes modelos de linguagem não abordam como nosso cérebro funciona: é isso que a startup fundada por John Carmack e Richard Sutton, que obteve US$ 20 milhões na sua primeira rodada de financiamento, pretende alcançar.

Investidores como Nat Friedman (ex GitHub), Daniel Gross (Cue), Patrick Collison (Stripe) e Tobi Lütke (Shopify) apostaram na empresa de John Carmack e Richard Sutton.