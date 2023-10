Fazendas de uma pequena cidade no Japão estão protegendo suas plantações de ursos com lobos robôs

A engenhosidade dos camponeses de uma pequena cidade no Japão está sendo tendência nos principais meios de comunicação do mundo. Como se aproxima a temporada de frio, eles instalaram lobos robôs para proteger suas plantações dos ursos que saem à procura de comida.

Esta curiosa situação é registrada na cidade de Takikawa, que fica especificamente na ilha de Hokkaido, no Japão.

Os lobos robôs estão instalados o ano todo. Mas eles são ativados nesta data, que é quando a temporada de temperaturas mais baixas se aproxima. Os ursos começam a ser vistos muito mais nas áreas residenciais e os vizinhos que têm plantações encontraram uma forma de afugentá-los.

Existem há cerca de três anos, mas com o avanço da tecnologia, eles foram melhorando. Antes eles ficavam estáticos em uma área, mas agora eles instalaram rodas para que possam perseguir os animais.

Seu fabricante, Ohta Seiki, os projetou desde 2018. Desde então, o número de lobos robôs não parou de crescer, com vendas que aumentam a cada ano, segundo a Urban Tecno.

Robôs lobos são um dispositivo com a forma de um animal quadrúpede. Possui suas quatro extremidades, um tronco e está coberto com um pelo semelhante ao dos animais. Eles têm seus presas e um brilho vermelho nos olhos.

Sua tecnologia é avançada. Trabalha com sensores de movimento e quando registra atividade tem a capacidade de ligar luzes. Além disso, também emite 60 sons diferentes, incluindo, é claro, o típico uivo de lobo.

Durante o final do ano, o número de ursos nas áreas residenciais aumenta. Com a chegada do frio, chega também a época de hibernação e os animais saem em busca de alimento para os meses de descanso.