Bill Gates e a prática mais tóxica para supervisionar seus empregados: “Era como um capataz...”

O caminho de Bill Gates para o topo empresarial não esteve isento de polêmica. Em algum momento ele foi conhecido por seu caráter tirânico, obrigando seus funcionários a ficarem muito tempo na Microsoft.

Ele se dedicou a fazer uma prática muito tóxica para supervisionar os outros. Ele contou isso em uma entrevista para o programa Desert Island Discs, da BBC Radio 4.

"Eu sabia os números de matrícula de todos", contou Bill Gates em 2016. "Então eu poderia olhar no estacionamento e ver quando as pessoas entravam e saíam."

Então, sim, "era como um capataz que andava pelo estacionamento, especialmente nos fins de semana", de acordo com o portal especializado Gear Rice.

Para o multimilionário, os melhores trabalhadores eram aqueles que ficavam mais tempo e os piores, aqueles que saíam primeiro. Sua obsessão pela produtividade, relacionando-a com o tempo de presença no escritório, era enorme.

No entanto, com o passar do tempo, Bill Gates cedeu. “Tive que relaxar, afinal, a empresa atingiu um tamanho razoável”, disse o bilionário no programa da BBC.

Ele também admitiu que "era um pouco mais intenso do que a maioria das pessoas naquele momento, mas não mais intenso do que Steve Jobs.

O discurso de Bill Gates: “Tome uma pausa quando precisar”

Durante um discurso para formandos da Universidade do Norte da Arizona, o fundador da Microsoft sempre disse que trabalhava nos fins de semana e "realmente não acreditava nas férias" durante seus primeiros anos como chefe da empresa.

"Mas à medida que cresci", disse Bill Gates, "e especialmente quando me tornei pai, percebi que na vida há mais do que trabalho. Não esperem tanto quanto eu para aprender esta lição. Tirem tempo para nutrir suas relações, celebrar seus sucessos e recuperar-se de suas perdas".

"Tome um descanso quando precisar. Tome-o com calma com as pessoas ao seu redor quando também precisar."

O passar do tempo nos torna mais sábios a todos. E sim, também a Bill Gates.