Telescópio Hubble capta uma enorme e misteriosa explosão intergaláctica: astrônomos não conseguem explicar

O espaço entre duas galáxias a mais de 3 bilhões de anos-luz de distância foi testemunha de um evento cósmico extraordinário, que deixou os astrônomos desconcertados. O Telescópio Espacial Hubble capturou um brilhante destaque de luz, produto de uma explosão intergaláctica que desafia a compreensão científica.

Este fenômeno óptico, um dos mais intensos estouros de luz azul registrados no universo, mas efêmero em sua duração, é classificado como um "Transitório Óptico Azul Rápido Luminoso" (LFBOT, por suas siglas em inglês). Esses eventos, caracterizados por sua brevidade e luminosidade, são um autêntico enigma para a comunidade científica, já que sua natureza e origem permanecem envoltos em mistério.

O primeiro LFBOT descoberto, chamado AT2018cow ou "A Vaca", surgiu no braço espiral de sua galáxia a 200 milhões de anos-luz de distância em 2018. Distinguindo-se por ser até 100 vezes mais brilhante que uma supernova típica, este evento astronômico também emitiu radiação em rádio, ultravioleta e raios-X. No entanto, sua peculiaridade reside no fato de que desapareceu em questão de dias, em contraste com a longevidade das supernovas convencionais.

O último LFBOT detectado, conhecido como AT2023fhn ou "The Finch", foi registrado pela instalação transitória Zwicky no Observatório Palomar na Califórnia em 10 de abril.

A localização surpreende os astrônomos

No entanto, o que mais surpreendeu foi a localização de The Finch. Ao contrário dos LFBOTs anteriores, que se encontravam nos braços espirais das galáxias, o Telescópio Hubble revelou que este evento ocorreu no espaço intergaláctico, a cerca de 50.000 anos-luz de uma grande galáxia espiral e a 15.000 anos-luz de uma galáxia menor.

De acordo com o Espaço, esta localização desafia a hipótese de que se trate de uma supernova originada pela explosão de uma estrela maciça. Estrelas maciças têm uma curta vida de apenas alguns milhões de anos antes de se tornarem supernovas, o que torna altamente improvável que elas alcancem o espaço intergalático em seu ciclo evolutivo.

Finch e sua localização próximo a duas galáxias

Ashley Chrimes, pesquisadora da Agência Espacial Europeia e autora principal de um novo artigo sobre esses LFBOT, concentra-se em duas possíveis explicações. Uma delas sugere que The Finch poderia ter sido resultado da destruição de uma estrela por um buraco negro de massa intermediária. Esses buracos negros, com uma massa entre 100 e vários milhares de vezes a do Sol, são encontrados nos núcleos de alguns aglomerados globulares nas regiões externas das galáxias.

A segunda possibilidade é que este fenômeno seja resultado de uma kilonova, um evento provocado pela colisão de duas estrelas de neutrons ou, em ocasiões, entre uma estrela de neutrons e um buraco negro. No entanto, a distância a que se encontra o evento torna a detecção das ondas gravitacionais associadas extremamente difícil.

Em suma, a explosão galáctica misteriosa observada pelo Hubble levanta mais questões do que responde, deixando os astrônomos ansiosos para desvendar os segredos deste fenômeno cósmico sem precedentes.