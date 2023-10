Para ativar o Modo Halloween no WhatsApp é necessário um aplicativo externo. Como fazer isso?

Se quiser ativar o modo Halloween no seu celular, já que faltam apenas três semanas para essa celebração, você precisa baixar um aplicativo externo no seu celular.

O modo Halloween significa que você pode substituir o ícone do aplicativo. Deixamos aqui os passos para que você tenha um toque diferente.

Lembre-se de que ao selecionar o modo Halloween, toda a interface do WhatsApp é transformada em um design com essa temática. Até mesmo o fundo muda para uma cor escura, com morcegos e abóboras decorando a tela.

Na verdade, as salas de bate-papo também sofrem uma transformação.

Passo a passo

- Baixe o aplicativo Nova Launcher na Google Play Store.

- Configure a aplicação como padrão.

- Você pode procurar uma imagem PNG do ícone do WhatsApp estilo Halloween no Google. Salve-a.

- Pressione o logotipo do WhatsApp por alguns segundos.

- Serão exibidas várias opções, escolha “Editar”.

- Procure a pasta onde a imagem foi salva e selecione.

- Assim o ícone do WhatsApp já terá a imagem de Halloween.