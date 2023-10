NASA recria uma impressionante simulação de como os anéis de Saturno se formaram

Saturno Esta imagem de junho de 2023 fornecida pelo Instituto de Ciência do Telescópio Espacial mostra o planeta Saturno e três de suas luas (Encélado, Tetis e Dione) capturados pelo Telescópio Espacial James Webb. Em infravermelho, o planeta se apresenta escuro, porque a luz solar é absorbida pelo metano da atmosfera. (NASA, ESA, CSA, JWST Saturn Team vía AP) (Space Telescope Science Institute Office of Public Outreach/AP)

Brilhantes e belos, os anéis de Saturno são um dos espetáculos visuais mais impressionantes dentro do nosso Sistema Solar. O modo como eles foram formados ainda é objeto de debate, mas uma das teorias, talvez a mais forte, foi recriada pela NASA, após uma completa investigação da Universidade de Durham no Reino Unido.

A teoria destes cientistas britânicos diz que duas luas de Saturno colidiram há alguns centos de milhões de anos. O impacto foi tão violento que os dois satélites naturais foram destruídos em pedaços, que então se espalharam no espaço.

A força da gravidade de Saturno manteve unidos os restos das duas luas e formou os anéis que vemos hoje em dia. No entanto, teria sido a força da gravidade do Sol que provocou o impacto entre ambas.

Esta teoria é plausível, uma vez que essas duas luas eram relativamente pequenas e próximas uma da outra. Um impacto entre elas poderia ter sido suficiente para formar os anéis.

“Isso leva naturalmente a anéis ricos em gelo”, disse Vincent Eke, professor associado no Departamento de Física / Instituto de Cosmologia Computacional da Universidade de Durham e coautor do artigo. “Quando as luas progenitoras congeladas colidem entre si, a rocha nos núcleos dos corpos em colisão é menos dispersa do que o gelo que as cobre”, acrescentou.

A NASA pegou os dados gerados pela pesquisa e realizou o impressionante trabalho de simulação, que é mostrado em um vídeo em seu canal do YouTube.

Ao simular quase 200 versões diferentes do impacto, a equipe descobriu que uma ampla gama de cenários de colisão poderia dispersar a quantidade correta de gelo no limite da Rocha de Saturno, onde poderia se estabelecer em anéis.

“Por isso, é emocionante usar grandes simulações como essas para explorar em detalhes como elas poderiam ter evoluído”, disse Jacob Kegerreis, pesquisador do Centro de Pesquisa Ames da NASA na Silicon Valley, Califórnia, de acordo com o site oficial da agência espacial.