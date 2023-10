Inteligência Artificial pode tomar o lugar dos cães como o melhor amigo do homem

O constante desenvolvimento das tecnologias de Inteligência Artificial vem se tornando cada vez mais significativo no que diz respeito ao produto final. Funcionalidades e novos meios de interação vêm sendo implementados de forma a amplificar a experiência do usuário.

Recentemente, gigantes da tecnologia afirmaram que uma nova etapa dos projetos e estudos de IA está para começar e, em breve, os programas e interações tendem a se tornar ainda mais personalizáveis.

Conforme publicado pelo Olhar Digital, a equipe executiva da Amazon anunciou que está prestes a personalizar ainda mais as configurações da Alexa, fazendo com que ela vá além de uma assistente eletrônica para se tornar uma companheira amigável.

Seguindo na mesma linha, a OpenAI, responsável pelo ChatGPT, anunciou um novo recurso que permitirá interações por voz, dispensando assim o uso de teclados para conseguir utilizar alguns recursos da IA durante as interações.

Outras gigantes da tecnologia não ficaram para trás

Aproveitando a onda de anúncios, foi a vez da Meta revelar seus planos para o futuro da Inteligência Artificial em sua plataforma.

Para alcançar um novo patamar, eles pretendem integrar o assistente de IA em todos os serviços da plataforma, incluindo o WhatsApp e Instagram. As novas funções vão permitir a personalização dos aplicativos com o uso de aparência e voz das celebridades.

Já no caso do Google, foi anunciado o Assistant com Bard, um “ajudante personalizado” próprio da plataforma. Enquanto a Apple focou em melhorias para sua assistente de voz, Siri, depois de alguns anos sem avanços em sua programação.

Com os avanços, as interações entre máquina e humano tendem a se tornar mais personalizadas e dinâmicas, caminhando para um sentindo de identificação e interação amigável.

A tendência é uma experiência mais natural e fluida entre a inteligência artificial e os usuários, marcando uma nova fase no desenvolvimento da tecnologia.