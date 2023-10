Bill Gates, bem-sucedido e multimilionário: 3 fatos sobre a fortuna do magnata

Bill Gates é um proeminente empresário, desenvolvedor de software, investidor, autor e filantropo norte-americano. Como um dos cofundadores da Microsoft, ele teve uma carreira excepcional ocupando diversos cargos na empresa, incluindo presidente executivo (CEO), diretor executivo, presidente e arquiteto-chefe de software.

Além disso, ele é um dos principais acionistas da Microsoft e deixou uma marca indelével na indústria tecnológica e empresarial. Aos 67 anos, ele ainda é um dos homens mais influentes do mundo. Com informações do Heraldo Binario, seguem-se três dados relevantes sobre sua fortuna e sua influência na atualidade.

Filantropo e investidor

Bill Gates não é apenas conhecido por seu sucesso empresarial, mas também por sua generosidade como filantropo. Através da Fundação Bill e Melinda Gates, ele doou mais de 59 bilhões de dólares para diversas causas beneficentes. Seu compromisso com a saúde global, educação e erradicação de doenças teve um impacto significativo na melhoria da qualidade de vida de milhões de pessoas em todo o mundo.

Bill Gates Multimilionário e filantropo norte-americano

Um dos mais ricos do mundo

Bill Gates tem mantido a sua posição como um dos homens mais ricos do mundo ao longo dos anos. De acordo com a Bloomberg, até agosto deste ano, Gates ocupava consistentemente um dos quatro primeiros lugares na lista das pessoas mais ricas do mundo. Naquele momento, sua fortuna era estimada em mais de 137 bilhões de dólares.

Participação na Microsoft

Gates tem diversificado sua riqueza ao longo dos anos, fazendo investimentos em uma variedade de empresas e setores. Apesar de não ser mais o presidente da Microsoft, ele ainda tem ações significativas na empresa. Em 2023, a Microsoft tinha um valor de mercado de mais de 103 bilhões de dólares, o que contribuiu para sua riqueza.