Android Auto apresenta novo bug que acaba com os comandos de voz do Google

Não é o melhor momento para ser um usuário do Android Auto, pois os relatos de graves falhas com sua mais recente atualização continuam a se acumular, o que agora prejudicou completamente o suporte ao comando de voz do Google.

Há alguns dias, relatamos como a empresa liberou em massa a última atualização do Android Auto, que renovou completamente sua interface para integrar uma barra lateral irritante que se mostrou não ser tão eficaz.

As críticas têm se acumulando nos últimos dias devido à séria alteração da experiência de visualização e navegação da plataforma, que está cada vez mais confusa e compacta pela necessidade de integrar demasiados acessos diretos e dados em uma mesma tela.

Mas isso não seria o maior dos problemas com os quais os usuários do Android Auto se depararam agora, pois um velho e irritante bug reapareceu, deixando a aplicação quase inutilizável.

Pelo menos para os usuários mais ativos que usam uma das funções mais práticas do sistema: os comandos de voz.

“Ei, Google” fica inutilizável após a última atualização do Android Auto

Android Auto é, em princípio, um aplicativo que permite usar o smartphone na tela do carro para melhorar a experiência de condução e não colocar o motorista em risco de acidente ao tentar manipular o smartphone enquanto dirige.

Nesse sentido, o comando de voz “Ei, Google” é uma aliada mais do que útil, pois permite responder chamadas, ditar, enviar mensagens de texto e até controlar serviços de streaming de música.

Infelizmente, desde a última atualização, tudo ficou arruinado, pois o comando de voz já não funciona corretamente.

Imagem: Reddit | Boas notícias? Android Auto liberou para todos os usuários sua nova interface. Mas parece que não é tão funcional, nem atrativa

Em geral, o assistente ouve o comando, mas não responde ao que é solicitado em seguida. Isso impede que os usuários possam controlar as funções do Android Auto usando sua voz.

Como mencionamos, este problema já tinha ocorrido antes e foi solucionado com uma atualização da aplicação que chegou pouco tempo depois.

Trata-se de algo que parecia ter finalmente ficado enterrado. Mas agora, do nada, o mesmo erro voltou, só que o patch demorou para chegar.

Por enquanto, os usuários afetados só podem usar as funções do "Ei, Google", tocando no botão da tela para que o comando de voz seja efetivamente ouvido.

Mas esta "solução" obriga os usuários a usar as suas mãos, o que representa um problema e até um perigo na hora de conduzir o carro.

A versão 10.5 não foi atualizada para corrigir este problema. Portanto, recomendamos que não faça a migração para a atualização atual se tiver essa oportunidade.