Walt Disney e Steve Jobs: 5 semelhanças entre os gênios do entretenimento e da tecnologia

Há 10 anos, David Greelish escreveu um artigo de opinião para a revista Time, especificamente a sua seção Tech Land. O especialista em história da computação se perguntava se havia uma conexão entre Walt Disney e Steve Jobs.

Eram dois gigantes do século XX (e parte do XXI, no caso de Jobs) nos Estados Unidos e no resto do mundo. Quem não os conhecia?

O primeiro se focou no entretenimento sem deixar de lado os avanços tecnológicos em temas de animação; o segundo se focou na tecnologia, assumindo-a em parte como uma forma de entretenimento.

Greelish estabeleceu várias semelhanças entre os dois gênios, das quais tomamos 5 a seguir.

As 5 principais semelhanças entre Walt Disney e Steve Jobs, segundo David Greelish

O primeiro que Greelish estabeleceu foi que Walt Disney e Steve Jobs eram movidos pela qualidade e desejo de perfeição. "Ambos queriam criar produtos excelentes para uma grande experiência", diz o historiador.

Que seja para desenhos animados da Disney ou documentos na tela de um computador para Jobs, ambos queriam que seus clientes tivessem algo melhor que bom e muito melhor que a média.

Eles eram visionários, pensavam no futuro. Esta é a segunda semelhança estabelecida por Greelish. O historiador define Walt Disney como "um eterno otimista, no sentido de que a própria sociedade melhoraria continuamente".

Enquanto Steve Jobs era conhecido por "nunca olhar para trás nos produtos ou erros, concentrando-se apenas no que viria a seguir e em como se poderia melhorar os produtos ou em quais novos produtos se poderiam inovar".

O terceiro paralelismo: eram líderes carismáticos, e isso se demonstra não apenas em suas atividades, mas também na relação com seus parceiros. Walt Disney atuava como o visionário, a cara da empresa, enquanto seu irmão Roy atuava como o diretor comercial, o homem que cuidava dos números.

Por sua vez, Steve Jobs liderava o marketing e o design na Apple, enquanto que Steve Wozniak era o engenheiro mestre.

Apesar de seus colegas de empresa serem os verdadeiros cérebros, Walt Disney e Steve Jobs são aqueles que somaram fãs no sucesso e, mesmo após suas mortes.

Quarto parecido: sua relação com o fracasso e o risco. Lembre-se que a primeira incursão de Disney no mundo da animação o deixou falindo e perdendo os direitos de seu primeiro personagem de sucesso de desenho animado. Além disso, ele foi criticado por fazer Branca de Neve, que muitos consideravam como "a loucura de Disney".

Steve Jobs teve vários fracassos, com os lançamentos da Apple Lisa, a pressão da empresa para que ele renunciasse, o erro do NeXT Computer. Mas ele também teve apostas arriscadas que acabaram em sucessos, como a criação da Pixar.

Finalmente, o quinto paralelismo entre Walt Disney e Steve Jobs: ambos pensavam em grande. Desenvolveram inteiras indústrias, sem se contentar com a superfície. Disney apresentou o primeiro longa-metragem de animação moderna, revolucionando o cinema de sua época e o futuro.

As apostas de Steve Jobs mudaram não só o mundo da computação e da informática (Apple, o iPad), mas também o mundo da música (o iPad), o dos smartphones (com o iPhone). Isso é pensar em grande.

