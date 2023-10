Por que um futuro supercontinente poderia significar a destruição para os humanos e mamíferos?

Cada um dos continentes que conhecemos hoje em dia já faziam parte de uma imensa massa de terra conhecida como Pangea. Este supercontinente existiu por aproximadamente 165 milhões de anos, dominando a era dos dinossauros no período Triássico antes de se dividir gradualmente devido a mudanças nas placas tectônicas. Mas a deriva continental continua.

Os cientistas acreditam que num futuro extremamente distante, todos os continentes poderiam voltar a unir-se. No entanto, ao contrário da era dos dinossauros, este evento hipotético poderia representar desafios sérios para a vida na Terra, particularmente para os mamíferos.

Um estudo recente realizado por pesquisadores da Universidade de Bristol e publicado na revista Nature Geoscience (via Slash Gear) prevê que em cerca de 250 milhões de anos, os continentes da Terra se reunirão novamente em um supercontinente chamado "Pangea Ultima". No entanto, as condições previstas para este novo supercontinente pintam um quadro sombrio para a vida na Terra.

O calor em Pangea Ultima

Os cientistas usaram simulações computacionais para projetar as condições que prevaleceriam em Pangea Ultima. O que eles descobriram foi alarmante: a recombinação dos continentes provocaria uma acumulação de calor das chaminés vulcânicas submarinas logo abaixo de Pangea Ultima.

Pangea Ultima - Imagem referencial

Embora todos os continentes abriguem essas chaminés, quando são cercadas por oceanos, parte do calor dissipa-se. No entanto, num supercontinente, este calor seria mantido preso, aquecendo a superfície terrestre por baixo ou sendo libertado devido à atividade tectónica.

Além disso, o aumento da atividade vulcânica em Pangea Ultima resultaria em uma maior concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Esse gás atrairia a radiação ultravioleta do sol, que seria mais intensa à medida que nosso astro envelhecesse. O resultado seria um calor seco e abrasador, com temperaturas que superariam os 40 graus Celsius (104 graus Fahrenheit) constantemente.

Neste futuro distante, a vida em Pangea Ultima seria extremamente desafiadora. Enquanto algumas espécies resistentes ao calor poderiam sobreviver neste ambiente hostil, a maioria dos mamíferos terrestres, possivelmente incluindo a humanidade na sua forma atual ou futura, enfrentariam dificuldades insuperáveis. A falta de luz solar direta também seria um problema, o que afetaria gravemente a cadeia alimentar e a vida como a conhecemos.