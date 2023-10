Nazistas na NASA: as histórias de Wernher von Braun e Kurt Debus

Com a Segunda Guerra Mundial chegando ao seu fim, as potências vencedoras procederam à captura da maior quantidade de cientistas nazistas possível. Para puni-los? Não, para que se juntassem aos seus novos projetos.

Nos Estados Unidos, foi chamado de Operação Paperclip, enquanto na União Soviética foi chamado de Operação Osoaviakhim. Ambos procuravam especialistas alemães em foguetes, armas químicas e experimentação médica para recrutá-los e absorvê-los.

Dois deles chegaram até o que mais tarde se tornaria a NASA. Eles foram Wernher von Braun e Kurt Debus.

Wernher Von Braun durante a Segunda Guerra Mundial (-/DPA/AFP via Getty Images)

Von Braun e Debus trabalharam na criação dos poderosos foguetes V-2, os primeiros mísseis balísticos de combate de longo alcance do mundo. Além disso, erigiram-se como os primeiros artefatos humanos a realizar voos suborbitais.

Inglaterra e Bélgica acabaram por ser as primeiras nações a sofrer os efeitos dos foguetes V-2 nazis: diz-se que mais de 7 mil pessoas morreram nos bombardeamentos finais da guerra.

E não só isso: para a construção dos foguetes foi usada mão de obra escrava.

Mas, apesar de tudo, Wernher von Braun e Kurt Debus acabaram por se alistar nas fileiras dos vencedores.

Os nazistas que chegaram à NASA

Von Braun liderou o Arsenal Redstone de Huntsville, Alabama, onde foram desenvolvidos mísseis como o Redstone.

Mas tarde, tornou-se a face mais visível do projeto espacial norte-americano desde os anos 50. A exploração espacial tinha no antigo nazista um dos seus principais impulsionadores.

Wernher Von Braun, um dos líderes da NASA Arquivo (Pictorial Parade/Getty Images)

Como diretor do Centro de Voo Espacial Marshall e principal projetista do Saturno V, foi um dos responsáveis ​​pelo a chegada da humanidade à Lua.

No caso de Kurt Debus (um homem duro, cujo rosto com cicatrizes evoca seus dias de duelista), ele inicialmente assistiu Von Braun, supervisionando depois a construção das instalações de lançamento em Cabo Canaveral para os foguetes Redstone, Júpiter, Júpiter C, Juno e Pershing.

Lyndon B. Johnson, Kurt Debus e o presidente John F. Kennedy Arquivo NASA

Debus foi o primeiro diretor do que se tornaria o Centro Espacial Kennedy.

“Dele ficou esta frase, como parte de uma entrevista concedida ao italiano Alberto Moravia: “A exploração espacial levará as nações a substituir a guerra pela competição tecnológica. A tecnologia trabalha a favor da paz e não da guerra”.

Enquanto Von Braun morreu em 1977 aos 65 anos, Debus faleceu em 1983, aos 74 anos de idade. Hoje eles são considerados heróis da exploração espacial dos Estados Unidos (duas crateras na Lua levam seus sobrenomes), mas nunca se esquecerá o seu passado como nazistas na Segunda Guerra Mundial.