Inteligência Artificial ultrapassará a inteligência humana em uma década, de acordo com o CEO da Softbank

As plataformas de Inteligência Artificial cresceram de forma descomunal ao longo de todo 2023. Tudo graças a sites como ChatGPT, Midjourney, Google Bard e até mesmo Bing Chat que demonstraram desempenho fora de todos os precedentes.

Nos últimos meses, houve uma preocupação recorrente sobre o futuro do mercado de trabalho com o desenvolvimento destes sistemas que, em alguns aspectos, demonstraram ser relativamente eficientes.

Vários postos de trabalho parecem estar em sério risco a curto e médio prazo. Já existem alguns casos perturbadores em que começamos a vislumbrar como a Inteligência Artificial chegou para alterar as indústrias.

Mas para o CEO do Softbank, isso seria apenas o início de uma nova era e É apenas questão de tempo para que a mudança alcançasse além dos empregos e a IA superasse completamente a capacidade intelectual da raça humana.

CEO da Softbank: a inteligência humana será superada pela Inteligência Artificial em uma década

Masayoshi Son, CEO da reconhecida empresa japonesa de Tecnologia da Informação (TI), Softbank, disse na quarta-feira, 4 de outubro de 2023, que acredita que a Inteligência Artificial ultrapassará a inteligência humana dentro de dez anos.

Em declarações reportadas pelos colegas da ABC News, o executivo instou as empresas japonesas a adotarem sistemas de Inteligência Artificial para evitarem ficar para trás em relação ao ritmo de crescimento deste setor:

A inteligência geral artificial ultrapassará a inteligência total da humanidade 10 vezes em 10 anos.

Isto afetará todas as indústrias, desde o transporte e a farmácia até às finanças, fabricação, logística e outras. As empresas e pessoas que trabalham com Inteligência Artificial serão líderes nos próximos 10 a 20 anos.

"Quero estar do lado do progresso. Seria triste estar do lado que fica para trás, como uma rua velha e fechada."

Son enviou essa forte mensagem durante sua fala em uma conferência corporativa na cidade de Tóquio, onde expressou sua preocupação de que o Japão fique para trás nessa corrida.

Mas também acreditando que as juventudes e novas gerações têm o potencial suficiente para levar o seu país adiante nesta luta silenciosa.

Son, que fundou a Softbank e é uma figura proeminente no mundo empresarial do Japão. Na época, ele apostou tudo em torno do peso predominante que a Internet teria para a indústria e para a sociedade.

Agora parece que ele está repetindo exatamente a mesma jogada, mas agora como eixo central os sistemas de Inteligência Artificial.