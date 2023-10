IC1284, a espetacular nebulosa vermelho-rosada captada pelo telescópio VLT do ESO

Uma deslumbrante nebulosa de cor rosa avermelhada, conhecida como IC1284, está no centro das atenções de uma nova e espetacular imagem capturada pelo Telescópio de Rastreamento VLT do Observatório Europeu do Sul (ESO).

IC1284 é uma nebulosa de emissão, uma vasta nuvem de gás ionizado que emite sua própria luz, e sua deslumbrante tonalidade vermelha se deve à intensa atividade de formação estelar e à fusão de hidrogênio na sua região. Os elétrons dentro dos átomos de hidrogênio, estimulados pela radiação de estrelas jovens, emitem uma distinta cor rosa à medida que perdem energia, explicaram os funcionários do ESO.

A imagem de IC1284 foi capturada usando a câmera de campo amplo ESO, conhecida como OmegaCAM, montada no Telescópio de Vigia VLT (VST) no Observatório Paranal, localizado no Chile. Estas nebulosas, compostas por vastas nuvens de poeira e gás, desempenham um papel crucial no processo de formação de novas estrelas. A nova imagem mostra como o quente brilho vermelho de IC1284 está salpicado com estrelas brilhantes que piscam ao seu redor.

Uma dança de nebulosas

Como explica o Space, esta magnífica nebulosa é composta por duas nebulosas de reflexão azuis, NGC6589 e NGC6590, localizadas na esquina inferior direita da imagem VST. Ao contrário das nebulosas de emissão, as nebulosas de reflexão refletem a luz de estrelas próximas, conferindo-lhes a característica cor azul.

IC1284

"O pólen em uma nebulosa de reflexão dispersa preferencialmente comprimentos de onda de luz mais curtos e azuis das estrelas próximas, o que dá a essas nebulosas o seu brilho assustador", explicaram os funcionários do ESO no comunicado. Esta mesma dispersão é responsável por o céu parecer azul.

A impressionante imagem, publicada recentemente como parte da iniciativa mais ampla chamada “Estudio Fotométrico H Alfa VST do Plano e Bulbo Galáctico do Sul (VPHAS +)” da ESO, busca observar nebulosas e estrelas em luz visível para ajudar os astrônomos a entender melhor os processos de nascimento, vida e morte das estrelas.