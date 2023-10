GTA VI: Rockstar Games revela uma pista e vazam datas de apresentação e lançamento do jogo

A emoção entre os fãs de Grand Theft Auto (GTA) alcançou níveis estratosféricos com a aparição do que parece ser uma pista importante sobre a esperada sexta entrega da série de videogames. A última entrega de GTA foi lançada há uma década em 2013, e os rumores de GTA VI têm se mantido durante anos. Agora, novos sinais indicam que o jogo pode estar a caminho.

Rockstar Games, a empresa por trás desta franquia icônica, acendeu o entusiasmo dos jogadores ao publicar uma imagem nas suas redes sociais que rapidamente se tornou viral, acumulando mais de 6 milhões de “curtidas” até a data.

Como explica Bío Bío, a imagem mostra um cenário com dois personagens do videogame e um letreiro que diz “Vinewood”, uma paródia do famoso letreiro de Hollywood que é encontrado no mundo do GTA V. Os seguidores da Rockstar perceberam que as letras de “Vinewood” foram manipuladas para que parecessem com o número VI, o que levou a especulações sobre uma possível referência ao próximo jogo.

Filtração sobre a data de lançamento

Além desta emocionante pista, recentemente informações sobre as possíveis datas de lançamento e apresentação do jogo vazaram. Meios especializados indicaram um áudio vazado de Strauss Zelnick, CEO da Take-Two Interactive, empresa matriz da Rockstar Games, no qual são mencionadas as datas do primeiro trailer e lançamento de GTA VI.

De acordo com esta vazamento, Zelnick indicou que o esperado título será anunciado em 23 de outubro deste ano e que seu lançamento está previsto para outubro de 2024. É importante destacar que os rumores sobre esta data já circulavam antes do vazamento do áudio.

Até o momento, a Rockstar Games não emitiu declarações oficiais sobre o GTA VI, e em uma entrevista recente, Zelnick confirmou que eles estão trabalhando no jogo, mas não forneceu detalhes específicos sobre as datas de lançamento.