Existe Wi-Fi no espaço? É assim que os astronautas se conectam à Internet

Em um mundo onde milhões de pessoas têm acesso à Internet para uma variedade de atividades, é natural se perguntar como os astronautas se conectam no espaço. A Estação Espacial Internacional (ISS, por suas siglas em inglês) oferece uma conectividade que supera em muito a de muitos lares na Terra.

Como recorda Semana, em 2010, o astronauta Timothy Creamer escreveu o primeiro tweet do espaço exterior e sua conexão tinha uma velocidade de quase 10 Mbps de download e 3 Mbps de upload, o que lhes permitia assistir vídeos em streaming a 400 quilômetros da Terra.

Para obter uma excelente conexão Wi-Fi no espaço, é usada a banda Ku, que opera na faixa de frequências entre 11 e 20 GHz. Este sistema utiliza satélites em órbita ao redor da Terra para transmitir dados e tem sido usado há anos para transmissões de televisão. O sinal chega através da rede de antenas da Space Network e do Sistema and Data Relay Satellites.

A banda Ku é “invencível”?

Apesar da qualidade da conexão, podem surgir interferências no sinal em ocasiões. No entanto, desde 2019, a NASA melhorou a velocidade de conexão à rede, fornecendo uma descarga de 600 Mbps.

Além da conexão sem fio, no interior da Estação Espacial Internacional também é usado um cabo Ethernet que percorre as instalações e permite que os equipamentos acessem a Internet. Uma rede local é criada para interconectar os módulos e facilitar a comunicação entre eles.

Graças à banda Ku e outras tecnologias, os astronautas na Estação Espacial Internacional desfrutam de uma conexão de internet de alta velocidade, que lhes permite manter-se conectados à Terra e realizar suas atividades científicas e de comunicação de forma eficaz no espaço.