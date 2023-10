Eclipse solar anular de 14 de outubro será fundamental para um experimento-chave da NASA

Neste sábado, 14 de outubro, ocorrerá um eclipse solar anular que poderá ser visto em boa parte da América. Para a NASA, significará uma oportunidade fundamental para realizar um experimento-chave. Conheçamos tudo sobre a missão APEP.

Em Português, APEP significa Perturbações Atmosféricas em Torno do Trajeto do Eclipse. A NASA enviará três foguetes para diferentes regiões do céu durante o eclipse solar anular.

É necessário explicar: um eclipse solar anular ocorre quando a Lua não cobre completamente o Sol, deixando um “anel de fogo” ao redor da Lua. O Sol, a Lua e a Terra estão perfeitamente alinhados, mas o satélite natural está em seu ponto mais distante do nosso planeta.

Quando os foguetes alcançarem a ionosfera - a camada da atmosfera terrestre entre 80 e 500 quilômetros de altitude -, cada um desdobrará quatro instrumentos para medir mudanças elétricas, magnéticas, de densidade e temperatura da camada.

Mapa do eclipse solar anular de 14 de outubro de 2023 NASA

De acordo com a Agência Espacial Americana, esses dados serão os primeiros medidos simultaneamente em múltiplas localizações na ionosfera durante um eclipse solar.

O eclipse solar anular de 14 de outubro poderá ser visto na América do Norte, Centro e Sul. Deixamos acima os mapas de como será visto por cada país, fornecidos pela NASA.

Como a missão APEP da NASA trabalhará no eclipse solar anular

A missão APEP também brinca com detalhes sobre a mitologia egípcia. Apep era o inimigo da deidade do Sol, Ra: Apep perseguia Ra e, de vez em quando, quase o consumia, o que provocava um eclipse.

Os três foguetes da NASA serão lançados em sucessão: um 35 minutos antes do eclipse, outro durante e mais um 35 minutos depois. Eles voarão exatamente fora do caminho de anularidade, onde a Lua passa diretamente na frente do sol.

Aroh Barjatya e John Peterson Missão APEP

Aroh Barjatya, da Universidade Aeronáutica Embry-Riddle, em Daytona Beach, Flórida, lidera a missão APEP. "Os foguetes são a melhor maneira de observar a dimensão vertical nas escalas espaciais mais pequenas possíveis", disse em um comunicado da NASA.

"Eles podem lançar no momento certo e explorar as altitudes mais baixas, onde os satélites não podem voar", acrescentou.

Os foguetes lançados no Novo México, Estados Unidos, serão recuperados e depois lançados novamente em 8 de abril de 2024, quando um eclipse solar total cruzará os Estados Unidos desde o Texas até o Maine.

O próximo eclipse solar total sobre os Estados Unidos ocorrerá em 2044 e o próximo eclipse anular será em 2046.